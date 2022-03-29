نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل الغريبة الناعمة بقوام يذوب بالفم دون أن تتشقق أو يتضاعف حجمها بالفرن في المقال التالي

تبحث العديد من السيدات عن سر عمل الغريبة الناعمة بالطريقة الأصلية، والتي تعد صنف من أصناف حلويات العيد الأكثر طلبا، مثل الكعك، والبسكويت، والبيتي فور، ويفضل تناولها من قبل الكبار والصغار، لذلك سوف نوضح مكونات ومقادير طريقة عمل الغريبة بالكيلو، وما يعادل نفس المكونات المستخدمة في طريقة عمل الغريبة بالكوب، مع شرح مبسط لطريقة التحضير، وبعض الملاحظات الهامة لنجاح الغريبة. مقادير ومكونات الغريبة مقدار 300 جرام من السمن بدرجة حرارة الغرفة بما يعادل مقدار 2 كوب إلا ربع. (لا يمكن استبدال السمن بالزبدة في طريقة عمل الغريبة)

نصف كيلو دقيق (500 جرام)، بما يعادل ثلاثة أكواب وربع.

عدد كوب من السكر البودر الناعم.

عدد واحد بياض بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة. سر عمل الغريبة الناعمة وطريقة التحضير في خطوات نحضر وعاء مناسب ونضيف به مقدار السمن بدرجة حرارة الغرفة. ومن ثم نقوم بإضافة كوب من السكر البودر. نقوم بخلط السمن والسكر معا باستخدام المضرب الكهربائي، حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بإضافة بياض البيضة إلى الخليط، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا، ونقوم بخفق المكونات معا بالمضرب. نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي إلى باقي المكونات، مع الاستمرار في التقليب حتى الانتهاء من إضافة كل الكمية. ثم نقوم بدمج كافة المكونات مع بعضها باليد، دون أن تعجن كثيرا، حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. ثم نقوم بتغطية العجين ونتركه حتى يرتاح لمدة عشر دقائق. نحضر أدوات تشكيل عجينة الغريبة، ونجهز قالب التسوية. ثم نبدأ في تشكيلها بعد أن ترتاح، كما يمكن تشكيلها بدون أي أداة، من خلال تشكيلها على شكل كرات دائرية صغيرة الحجم. ثم نقوم برصها في قوالب التسوية بعد دهنها بالزيت أو وضع ورق الزبدة بالقالب، مع مراعاة ترك مسافة كافية بين كلا منهم. نقوم بغرس أي نوع من أنواع المكسرات المفضلة حسب الرغبة على وجه الغريبة. تسخين الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية، لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ومن ثم قومي بزج القالب بالفرن على الرف الأوسط. مدة تسوية الغريبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 دقيقة، ينبغي مراعاة أن تكون وحدات الغريبة لونها أبيض من الأسفل عند تسويتها، وإخراجها قبل أن تأخذ أي لون آخر. عمر شويل - جدة سر عمل الغريبة الناعمة بقوام يذوب بالفم دون أن تتشقق أو يتضاعف حجمها بالفرن - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل الغريبة الناعمة بقوام يذوب بالفم دون أن تتشقق أو يتضاعف حجمها بالفرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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