أولادك هيطلبوها كل يوم..تعالى هعلمك طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن مفيد وصحي بمكونات اقتصادية

طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن مفيد وصحي، يعتبر خبز البطاطس بالجبن من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث أنه يتميز بمذاقه الرائع الذي يفضله الكبير والصغير، فهو من الأطعمة التي تعطي للجسم الطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى أنه من المعجنات السهلة والبسيطة والتي لا تحتاج إلى وقت كبير لتحضيرها، وسوف نسرد إليكم في السطور التالية طريقة تجهيز خبز البطاطس بالجبن في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة.

طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن

يمكن من خلال بعض المكونات البسيطة واتباع هذه الخطوات تحضير خبز البطاطس بالجبن:

مكونات عمل خبز البطاطس بالجبن

180 مل من اللبن الدافئ.

200 جرام من الدقيق.

بيضة واحدة.

30 جرام من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الملح صغيرة.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

مكونات حشوة خبز البطاطس بالجبن

حبتان من البطاطس مسلوقة.

فلفل أسود.

140 جرام من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

½ ملعقة ملح.

40 جرام من الكريمة أو اللبن.

طريقة تحضير خبز البطاطس بالجبن