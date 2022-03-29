أولادك هيطلبوها كل يوم..تعالى هعلمك طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن مفيد وصحي بمكونات اقتصادية

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طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن مفيد وصحي، يعتبر خبز البطاطس بالجبن من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث أنه يتميز بمذاقه الرائع الذي يفضله الكبير والصغير، فهو من الأطعمة التي تعطي للجسم الطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى أنه من المعجنات السهلة والبسيطة والتي لا تحتاج إلى وقت كبير لتحضيرها، وسوف نسرد إليكم في السطور التالية طريقة تجهيز خبز البطاطس بالجبن في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة.
طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن
يمكن من خلال بعض المكونات البسيطة واتباع هذه الخطوات تحضير خبز البطاطس بالجبن:
مكونات عمل خبز البطاطس بالجبن
- 180 مل من اللبن الدافئ.
- 200 جرام من الدقيق.
- بيضة واحدة.
- 30 جرام من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة من الملح صغيرة.
- ملعقتين كبيرتين من السكر.
مكونات حشوة خبز البطاطس بالجبن
- حبتان من البطاطس مسلوقة.
- فلفل أسود.
- 140 جرام من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.
- ½ ملعقة ملح.
- 40 جرام من الكريمة أو اللبن.
طريقة تحضير خبز البطاطس بالجبن
- في إناء يتم وضع كلاً من البيض واللبن الدافئ ويتم مزجهم بشكل جيد.
- يتم وضع السكر و الخميرة و نمزجهم مع باقي المكونات.
- ويتم إضافة الدقيق والملح إلى الخليط وخلطهم مع بعضهم البعض ثم يتم عجنها باليد حتى يتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- يتم وضع الزبدة على العجين مع الاستمرار في العجن حتى تتجانس الزبدة مع العجين.
- ويتم بعد ذلك تغطية العجينة بكيس بلاستيكي ثم تركها في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- لتحضير الحشوة يتم وضع البطاطس المسلوقة في إناء مع الملح والفلفل الأسود و هرس البطاطس بشكل جيد ويفضل أن تكون البطاطس ساخنة حتى يتم هرسها بشكل أفضل.
- يتم بعد ذلك وضع الكريمة على البطاطس ومزجها جيداً.
- بعد أن تختمر العجينة يتم تقطيعها إلى نصفين متساويين، ويتم وضع رشه بسيطة من الدقيق على كل نصف.
- يتم فرد كل نصف باستخدام النشابة إلى فطيرة صغيرة مقاس 24 سم تقريباً.
- نقوم بإحضار صينية للفرن وبداخلها ورق زبدة ونضع عليها الفطيرة ونقوم بتوزيع حشو البطاطس على سطح العجينة وبعدها يتم وضع الجبنة الموتزاريلا، ثم يتم إضافة الفطيرة الأخرى بعد فردها على الجبنة الموتزاريلا وإغلاق أطراف العجين.
- ثم نقوم بترك الفطيرة بعد تغطيتها بكيس بلاستيكي لمدة 10 دقائق أو حتى تختمر مرة أخرى.
- يتم دهن العجين باللبن والضغط عليها بالأصابع.
- ندخل الفطيرة الفرن على درجة حرارة 160 ويكون الفرن مسخن مسبقاً حتى تمام النضج.
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