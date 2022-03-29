سهل وهش.. طريقة عمل كعك الشاي المقرمش أحلى من المخابز لألذ وجبة خفيفة مع مشروبك المفضل

دائمًا ما يجد الكثير من الناس صعوبة في تحضير كعك الشاي اللذيذ داخل المنزل بنفس المذاق الخاص بأشهر المحلات التي تعد هذا النوع من الكعك، لكننا سنقوم بعرض أسهل طريقة عمل كعك الشاي المقرمش، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

طريقة عمل كعك الشاي المقرمش

إليكم أسهل طريقة تحضير كعك الشاي المقرمش والتي أثبتت نجاحًا ملحوظًا مع فئة كبيرة من الناس، وهذا ما سيتم عرضه بهذا الشكل الآتي:

المقادير

كوب حليب دافئ.

نصف كوب من السكر.

سمسم محمص.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

وملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة باكينيج باودر.

3 أكواب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

كعك مقرمش

نقوم في البداية بإحضار إناء عميق ونضع به الحليب مع السكر، ونقوم بخلطهم جيدًا، وذلك بعد التأكد من إذابة السكر داخل الحليب بالشكل المطلوب.

بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق المنخول مع البيكنج الباودر والملح واليانسون، وذلك مع الخلط بصورة مستمرة، حتى نتحصل على قوام عجينة متماسك وناعم.

ومن بعد ذلك نقوم بوضع العجينة على الطاولة المرشوشة بالدقيق، وبعدها نقوم بتشكيلها بالطول على حسب الرغبة.

وبعدها نقوم بدهن العجين بالسمسم من جهة واحدة، وذلك مع الضغط، حتى يلتصق بالشكل المطلوب.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نضع الكعك على الصينية المدهونة بالزيت والذي وضعنا عليه ورق الزبدة.

وبعدها نقوم بإدخال الصينية داخل الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ومن بعدها

نترك الكعك داخل الفرن بدرجة حرارة 130 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

نترك الكعك داخل الفرن بدرجة حرارة 130 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة. ثم بعد أن نحصل على اللون الذهبي وبعد أن نلاحظ بأن الكعك تم تقشيره من جهة، فهنا يكون الكعك

جاهزًا للخروج من الفرن، وبعدها نغلق الفرن ونتركه لمدة نصف ساعة، وبعدها يكون جاهزًا للتناول.

في النهاية نكون قد اكتفينا بعرض كافة المعلومات التي تخص أسهل طريقة عمل كعك الشاي المقرمش داخل المنزل، فيمكننا التوصل إلى أشهى وأفضل مذاق لهذا النوع من الكعك دون مواجهة أي صعوبة، وذلك على حسب اهتمامنا لكافة الأسرار الخاصة بطريقة التحضير والمكونات التي ذكرناها في هذا المقال.