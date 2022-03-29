نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريحه جسمك هتفحفح كالمسك…. ضعيها تحت الابطين وتخلصي من العرق كأنه مسك مع تبييض فوري في المقال التالي

ريحه جسمك هتفحفح كالمسك…. ضعيها تحت الابطين وتخلصي من العرق طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل، يجب أولًا أن نقوم بالتأكيد على أهمية النظافة الشخصية قبل أي شيء، فالنظافة الشخصية من أكثر الأشياء التي يجب الاهتمام بها من أجل نفسك قبل أي شخص آخر ومن أجل صحتك الجسدية، وبعد ذلك يجب أن تهتم برائحتك نظيفة وخصوصًا وأننا قد أوشكنا على قدوم فصل الصيف ونعاني في الصيف من زيادة إفراز الجسم للعرق ولذلك يجب استخدام مزيل العرق حتى لا تؤذي غيرك من الرائحة التي يفرزها العرق. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل 1. مزيل عرق طبيعي من خل التفاح قومي بوضع ملعقة كبيرة من الطين الطبيعي مع ملعقة من خل التفاح وقلبيهم جيدًا حتى يصبح عبارة عن عجينة ناعمة.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط الذي قمتي بتحضيره في علبة زجاجية صغيرة جافة ونظيفة ثم قومي بغلقه بغطاء البرطمان جيدًا.

اغسلي المنطقة جيدًا قبل وضع الوصفة ثم قومي بتطبيقه تحت الإبطين ثم اتركيه على المنطقة لمدة ربع ساعة ثم اغسلي إبطيك بالماء الفاتر ويمكنك اتباعها يوميًا. 2. مزيل عرق طبيعي بواسطة بيكربونات الصوديوم تعتبر مادة بيكربونات الصوديوم من أفضل المكونات التي تساهم في امتصاص الرطوبة من الجلد وخاصة وأنها تقضي على الميكروبات التي قد تتسبب في ظهور رائحة العرق.

ضعي ملعقة من صودا الخبز مع عصير الليمون والماء الفاتر وقلبي الخليط جيدًا وضعيه في علبة مناسبة ثم قومي باستخدامه يوميًا واتركيها لمدة نصف ساعة ثم اغسليها.

يمكنك وضع بعض من البيكربونات والنشا مع بعضهم وقلبيه جيدًا ثم قومي بتطبيقه فورًا على المنطقة لكبح العرق 4. مزيل عرق طبيعي بالزيوت الطبيعية الزيوت العطرية من أفضل الطرق التي تساهم في طرد الروائح الكريهة من الجلد وهي أفضل مكونات لعمل مزيلات عرق طبيعية في المنزل.

قومي بوضع عدة قطرات من أي زيت عطري متوفر لديك مثل زيت الليمون وشجرة الشاي وزيت الروزماري واللافندر.

أضيفي شمع العسل إلى أي نوع من الزيوت وقلبيهم جيدًا وضعيه في العلبة وأغلقيها ويمكنك وضعها في الثلاجة حتى تتماسك ثم قومي باستخدامها وقت الحاجة. عمر شويل - جدة ريحه جسمك هتفحفح كالمسك.... ضعيها تحت الابطين وتخلصي من العرق كأنه مسك مع تبييض فوري - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريحه جسمك هتفحفح كالمسك…. ضعيها تحت الابطين وتخلصي من العرق كأنه مسك مع تبييض فوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.