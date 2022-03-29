نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ربانية…. تناول التين المجفف على الريق يومياً لمدة أسبوع مش هتصدق النتائج في المقال التالي
معجزة ربانية…. تناول التين المجفف على الريق يومياً لمدة أسبوع في موضوعنا اليوم نقدم لكم أبرز وأهم فوائد تناول التين المجفف، فالتين هو واحد من أشهر الفاكهة التي يحبها الكثير من الأشخاص وبالإضافة إلى طعمه المميز وسهولة تناوله إلا أن له فوائد صحية عديدة وعظيمة، حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم من معادن وفيتامينات مفيدة وقيمة غذائية كبيرة، ويعتبر التين من الفواكه التي تظهر في فصل الصيف وهو من الفواكه الخفيفة على المعدة ويسهل تناولها فيتم تناول كميات كبيرة منه.
ما هي أهم فوائد تناول التين المجفف؟
للتين المجفف عدة فوائد صحية وخاصة عند تناوله على معدة فارغة ومن بين فوائده الصحية كل مما يلي:-
- يعتبر التين من الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تزيد من نضارة البشرة وإشراقها.
- كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية والتي تساهم في القضاء على التهابات الجسم وتحارب الأورام السرطانية وتمنع تكونها في الجسم.
- يساهم تناول التين على الريق على ضبط مستوى ضغط الدم وخاصة الضغط المرتفع فهو يحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم المفيد للضغط وصحة القلب.
- غني بالألياف الطبيعية التي تساعد على الشبع وتساهم في تخليص الجسم من الدهون الزائدة في الجسم وحرق نسبة كبيرة من السعرات الحرارية.
- يضبط مستوى الكوليسترول في الجسم ويطرد الضار منه ويمنع حدوث الجلطات القلبية التي تؤدي إلى الوفاة.
طريقة تجفيف التين في الفرن
- قومي بوضع التين الطازج في صينية ثم أدخليها على الفرن على درجة حرارة هادئة تمامًا وليكن 30 درجة مئوية.
- بعد ذلك قطعي ثمرة التين الواحدة إلى نصفين بدون أن تفصلي بين النصفين ثم قومي بوضع التين على صينية موضوع عليها ورق خبز.
- يجب ترك باب الفرن أثناء تجفيفه مفتوحًا حتى يسمح بخروج الرطوبة من التين.
- يمكنك تجفيف التين لفترة زمنية تتراوح بين الثلاث إلى ست ساعات كاملة ولكن يجب تهدئة النار حتى لا يحترق التين داخل الفرن.
- بعد ذلك قومي بإخراجه واتركيه يبرد وابدئي في استخدامه في تحضير الوصفات والمشروبات الرمضانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة ربانية…. تناول التين المجفف على الريق يومياً لمدة أسبوع مش هتصدق النتائج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.