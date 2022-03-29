14 تأثير سلبي للاعتماد على الرسايل النصية في العلاقة

العلاقات قايمة على المشاعر واللحظات الحلوة بين الطرفين ، ولكن في بعض الحاجات اللي ممكن تأثر على العلاقة ، زي الرسايل النصية اللي ليها اثار سلبية على العلاقة ، وافتكري دايما ان اي حاجة بتعمليها اكتر من الحد المطلوب بتكون ضارة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على التأثيرات السلبية للرسايل النصية على العلاقة.
التأثيرات السلبية للرسايل النصية على العلاقة:
في البداية ممكن تفكري ان الرسايل النصية حاجة مفيدة جدا للعلاقة ، لانك هتبقي متواصلة مع شريكك او حبيبك باستمرار ، ولكن لو دي بقت عادة عندكوا انتوا الاتنين هتبقى مشكلة فيما بعد ، ولو عايزة تبني علاقة صحية ، لازم تستبعدي الرسايل النصية منها.
1- الرسايل النصية هتأدي لسوء تفاهم:
ممكن تكوني تقصدي حاجة معينة والطرف التاني يفهمها بشكل مختلف ، ولو المحادثة حصلت بشكل مباشر بينك وبين شريكك هتشوفي الفرق قد ايه ، حتى لو الشخص انطوائي او مش بيعبر كويس ، ولكن هتقدري تعرفي المشاعر الداخلية ليه ، واللي هيختلف لو المحادثة بينكم بالشات الاحساس ده مش هيوصلك.
2- رسايل نصية اكتر يعني ارتباك اكتر:
المحادثة الناضجة بين شخصين بتخليهم اقرب لبعض اكتر ، وهتقدروا تعرفوا نوايا واراء بعض ، لكن لو اعتمدتي على الرسايل النصية هتحتاجي انك تشرحي اكتر للطرف التاني وهيبقى لسه عندك شك هل اللي قدامك وصله قصدك وفهمك كويس ولا لا ، وبمجرد ما يحصل الارتباك او اللبس ده العلاقة هتبقى اصعب ، عشان كده مهم جدا انك تبعدي عن حل مشاكل العلاقة بالرسايل النصية ، لانه ممكن تبدأي بحاجة وتنتهي بحاجة تانية خالص ، الافضل ان المحادثة تكون مباشرة في مكان هادي وجو لطيف ده هيقرب المسافات وهيحل المشكلة من غير سوء فهم.
3- التعبيرات بتقول حاجات كتير:
لما شريكك يوحشك او تفتقديه ، هتفتكري ايه منه؟ اكيد اللي هيجي في بالك ضحكته, لمسته, طريقة كلامة معاكي ، هتفتقدي الحاجات اللي حستيها بشكل ملموس ، ولكن مع الرسايل النصية ده مش هيحصل ، المقابلة والحديث المباشر هيخليكي تجربي وتفتكري لحظات حلوة مش بتحصل مع الرسايل النصية.
4- بتأثر على الاتصال بينكم:
كل اتنين بيكون في بينهم اختلافات ودي حاجة طبيعية جدا ، والحب بيخلينا نتواصل عن طريق اوجه التشابه ونحترم الاختلافات ، وكل اتنين بيكون في بينهم حاجات مشتركة بيحبوا يعملوها مع بعض والاستمتاع بوقتهم سوا ، والتواصل ده مش هيحصل من خلال الرسايل النصية وهتفقدوا شرارة العلاقة ، لان اكبر مشكلة ممكن تقابل علاقات المسافات الطويلة ، ان صعب الحفاظ عليها لمدة طويلة.
5- الرسايل النصية مش في صالحك طول الوقت:
لو عايزة تقولي حاجة مهمة اوي لشريكك ومش قادرة توصلي له ، وفي نفس الوقت معندكيش صبر تستني لما تشوفيه ، اللي بيحصل انك بتبعتي رسالة نصية وتلوميه وده هيأدي في النهاية لصدام بينكم.
وده لو اتكرر اكتر من مرة هيأثر على علاقتك ، ولو انتي بتواجهي دايما المشكلة دي بننصحك انك تقللي من الرسايل النصية وتخصصي وقت تقعدي مع شريكك من فترة للتانية على الاقل ، تواصلوا بشكل مباشر وناقشوا كل حاجة ، ده هيحافظ على العلاقة بينكم.
6- الرسايل النصية هتمنع مشاركة المشاعر بشكل مباشر:
السعادة, الالم, الخوف ، كل المشاعر بتختلف لما بنظهرها عن ما بنقولها ، المشاعر دي كلها لازم مشاركتها مع الطرف التاني بشكل مباشر وهو جنبك ، اكيد مساندته ودعمه ليكي بشكل مباشر مختلف تماما عن الدعم الافتراضي.
اكيد اظهار سعادتك بشكل مباشر لا تقارن ابدا انك تبعتيها على الواتساب ، عشان كده ضروري يكون في دايما تواصل مباشر.
7- الاتصال بالعين مهم جدا:
هل حسيتي في يوم ان الاتصال بالعيون مع شريكك ممتع؟ اي شخص في الحب بيحس قد ايه الاتصال بالعيون ده مهم للقرب اكتر بين اي اتنين ، الاتصال المباشر بالعين بيظهر مدى الحب والمشاعر بين الطرفين ، من خلال العيون تقدري تشوفي الحب ، وكمان تقدري تكتشفي الخيانة والمشاعر المزيفة اكتر من الكلمات.
لان زي ما دايما بنقول “العيون مش بتكدب” عشان كده الاتصال بالعين ليه اهميته الخاصة في العلاقة ، ومهم جدا للحفاظ على علاقة طويلة اكتر من الرسايل النصية.
8- الاتصال الافتراضي بيخلق مسافة:
لما تتعودي على الرسايل النصية وتتكيفي عليها وتبقى بالنسبة لك هي وسيلة التواصل المريحة ، التأثير الطبيعي اللي هيحصل ان هيكون في مسافة بينكم ، المحادثات الافتراضية مش بتبني علاقات طويلة ، عشان كده لازم ماتعتمديش على الرسايل النصية ولكن تدي مساحة لحبك في حياتك الزحمة والمشغولة.
9- محتاجة انك تعرفي اللي بيحصل في حياة الطرف التاني:
اكيد معرفة تفاصيل حياة شريكك مهمة ، ومش المقصود انك تطارديه وتعرفي الصغيرة والكبيرة , ولكن المعرفة الاقل هي الافضل ، انتوا الاتنين لازم تعرفوا كل واحد ناوي يعمل ايه في الحياة.
الحاجات اللي بتتشاف وتتقال مختلفة عن بعض ، لان الحياة مليانة بمشاعر مزيفة, كدب, الم خفي, ابتسامات مزيفة ، واكيد عشان تشوفي المشاعر الحقيقية للطرف التاني لازم تشوفيه بعينك ، لان ده مش هيظهر من خلال الرسايل النصية ، لانها بتعقد العلاقة ، اعملي محادثة مباشرة واتأكدي من كل حاجة.
10- الاحتفال باللحظات السعيدة مع بعض:
الاحتفال بالنجاح واللحظات السعيدة مع بعض عادة صحية للعلاقات ، لان الروابط بينكم بتبقى اقوى وافضل لما تاخدوا وقت وتحتفلوا بالنجاح مع بعض.
الاحتفالات هي جزء من نمو العلاقات ، لو بتعتمدي على الرسايل النصية بس في الاحتفال او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، مش هيبقى نفس الاحساس والتواصل.
ونقطة تانية حابين نقولها ، ان مشاركة سعادتك من خلال الرسايل النصية وتأجيل الاحتفال لوقت تاني مافيش فيه مشكلة ، ولكن تأخير الاحتفال بشكل متكرر ومستمر ، دي مش علامة كويسة للعلاقة.
11- محتاجة كتف تبكي عليه:
لما بيكون في لحظات نجاح او سعادة ، كل الناس بيكونوا موجودين فيها ، ولكن في الاوقات الحزينة الشخص العزيز او اقرب شخص ليكي هو بس اللي بيكون موجود ، والعلاقة بين اي اتنين محتاجة مشاركة كل اللحظات والتقلبات اللي بتمر على الطرفين ، شريك الحياة هو اقرب شخص ممكن تشاركي معاه لحظات الحزن والسعادة.
الاصحاب والعيلة ممكن يظهروا حب غير مشروط ، ولكن توقع ده من الشريك كمان امر طبيعي ، ماتحاوليش تظهري اهتمامك بالرسايل النصية بس ، ان امكن لازم يبقى في تواصل مباشر بينكم ، ويكون في دعم ومسانده بشكل مباشر ، ولازم تتوقعي نفس الشيء من شريكك انك يساندك في اللحظات الصعبة واوقات الحزن ، لما تكون الرسايل النصية والمحادثات الافتراضية مجرد اختيار ، يبقى التواصل المباشر هيكون افضل.
12- مافيش حيوية في الرسايل النصية:
الحيوية جزء اساسي في كل علاقة ، الرسايل النصية ممكن تكون حيوية ولكن مش في كل المواقف والاوقات ، المفاجآت, الاخبار السعيدة, اظهار المودة والحب ، كلها حاجات ضرورية في العلاقة ، بتخليها حية ومليانة بالحماس ، والتمسك بالرسايل النصية هيخليكي تفقدي الاحساس باللحظات دي في الحياة.
عشان كده لازم تحافظي على الحيوية في العلاقة ، وده مش هيحصل غير بالتواصل المباشر ، لان الرسايل النصية ممكن تخلي التعبير عن المشاعر يبان مصطنع لانه بيحصل من بعيد.
ممكن تكون ضغوطات الحياة ومشاغلها بتدي اهمية للرسايل النصية ، ولكن ما تعتمديش عليها بشكل كلي ، عشان علاقتك متتأثرش وتفقدي المشاعر والتجارب المليانة بالحيوية.
13- هتلغي الحدود:
هتحسي انك محتاجة تعرفي كل التفاصيل الصغيرة في حياتك شريكك ، عشان تحسي انك معاه او انكم على تواصل ، وفي الحالة دي هتنسوا تدوا مساحة خاصة لبعض ، وهتبقى عادة سامة ليكوا انتوا الاتنين.
المساحة مهمة جدا في العلاقة ، لو انتوا بتخصصوا بالفعل وقت تقضوه مع بعض ، ساعتها هيكون فضولك في معرفة كل حاجة عن الطرف التاني تحت السيطرة ، هتبقي برضه عايزة تعرفي اكيد ولكن في الغالب لما يكون في تواصل هتشوفي كل حاجة بعينك مش محتاجة انك تسألي ، وده اكيد مش هيتحقق بالرسايل النصية.
14- الكدب وتزييف الواقع:
لو انتي اتعودتي تشاركي كل حاجة خاصة بيكي وحياتك مع شريكك بالرسايل النصية ، ممكن تيجي في مرحلة ما تحسي بالانزعاج في ارسال الرسايل النصية ومشاركة كل حاجة من خلالها ، وبعدها هتميلي انك تكدبي او تزيفي الاحداث وتقولي حاجات مش بتحصل.
ممكن تداري حاجات بسيطة او تافهه من باب الحفاظ على بعض اسرار حياتك مافيش مشكلة ، ولكن ما تخليش عادتك في الاعتماد على الشات بشكل مستمر تأثر على علاقتك بطريقة غير صحية.
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