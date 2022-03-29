نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير العيش الفينو الهش في المنزل مثل المخابز في المقال التالي
يعتبر العيش الفينو من أكثر أنواع العيش التي يتم استهلاكها يومياً بالمخابز خاصةً في أيام المدرسة حيث يتم تحضير كميات كبيرة من العيش الفينو بهدف عمل سندوتشات يومية للأطفال في المدارس حيث تعتبر وجبات خفيفة ولكن في ذات الوقت مغذية لذلك يمكن الاعتماد عليها وتناولها طوال ساعات المدرسة أو العمل وأكثر ما يميزها أنها هشه ويمكن التصنيف في حشوها وليس الإعتماد على شئ معين فقط، وبسبب الكميات الكبيرة التي يتم شرائها من العيش الفينو يومياً جعل الأمهات تفكر في تحضير العيش الفينو يومياً بشكل طازج والتمتع به في المنزل خاصه أن طريقة تحضيره سهلة وسريعة وإذا كنت ترغب في التعرف على خطوات التحضير يمكنك متابعة عبر هذا المقال.
طريقة تحضير العيش الفينو
يصنف العيش الفينو على أنه من المخبوزات الهشة التي تتميز بسعر اقتصادي في المخابز يتم تحضيرها بطرق متعددة وعادةً ما يفضل الأفراد الفينو الكايزر الذي يعتبر هش بالنسبة للفينو من النوع العادي وعادةً ما يتم تزيين الفينو عن طريق وضع السمسم أو حبة البركة فوقه وأكثر ما يميز الفينو أنه من الساندوتشات سهلة التحضير.
مكونات التحضير:
- مقدار كيلو جرام من الدقيق.
- ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.
- مقدار ماء للعجن.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- رشة من محسن الخبز.
- بيضة واحده.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم أو حبة البركة.
طريقة إعداد الفينو:
- تجهيز مقادير الخميرة أولاً لذلك يمكنك تحضير عبوة صغيرة ووضع فيها الخميرة ومحسن الخبز ونصف كوب من الماء الفاتر ومكون السكر وتقليبهم ووضعهم جانباً.
- انخلي الدقيق في وعاء واسع عميق ثم ضعي مكون الخميرة السابق ولكن بعد مرور عشر دقائق ثم نبدأ بإضافة ماء العجن ولكن برفق تدريجياً والعجن باستخدام اليدين حتى تصبح العجينة طرية ناعمة.
- باستخدام الزيت النباتي يتم دهن الخميرة من جميع الجهات ثم نقوم بتركها في مكان دافئ حتى تختمر ويزداد حجمها.
- قطعي العجينة إلى قطع متوسطة الحجم وليست كبيرة ثم رشي الدقيق على سطح الرخامة ثم ضعي قطع العجين عليها وباستخدام النشابة قومي بفرد قطعة ثم نلفها على شكل اسطواني وإغلاقها من الجانبين.
- نحضر صينية واسعة مناسبة للفينو ثم نقوم بخفق البيضة بشكل جيد باستخدام المضرب الكهربائي وباستخدام فرشاة صغيرة نقوم بدهن الفينو بالبيض المخفوق ورش عليها السمسم.
- توضع صينية الفينو في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة ونترك الفينو حتى يصبح ناضجاً.
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