طريقة تحضير العيش الفينو الهش في المنزل مثل المخابز

يعتبر العيش الفينو من أكثر أنواع العيش التي يتم استهلاكها يومياً بالمخابز خاصةً في أيام المدرسة حيث يتم تحضير كميات كبيرة من العيش الفينو بهدف عمل سندوتشات يومية للأطفال في المدارس حيث تعتبر وجبات خفيفة ولكن في ذات الوقت مغذية لذلك يمكن الاعتماد عليها وتناولها طوال ساعات المدرسة أو العمل وأكثر ما يميزها أنها هشه ويمكن التصنيف في حشوها وليس الإعتماد على شئ معين فقط، وبسبب الكميات الكبيرة التي يتم شرائها من العيش الفينو يومياً جعل الأمهات تفكر في تحضير العيش الفينو يومياً بشكل طازج والتمتع به في المنزل خاصه أن طريقة تحضيره سهلة وسريعة وإذا كنت ترغب في التعرف على خطوات التحضير يمكنك متابعة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير العيش الفينو

يصنف العيش الفينو على أنه من المخبوزات الهشة التي تتميز بسعر اقتصادي في المخابز يتم تحضيرها بطرق متعددة وعادةً ما يفضل الأفراد الفينو الكايزر الذي يعتبر هش بالنسبة للفينو من النوع العادي وعادةً ما يتم تزيين الفينو عن طريق وضع السمسم أو حبة البركة فوقه وأكثر ما يميز الفينو أنه من الساندوتشات سهلة التحضير.

مكونات التحضير:

مقدار كيلو جرام من الدقيق.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

مقدار ماء للعجن.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

رشة من محسن الخبز.

بيضة واحده.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم أو حبة البركة.

طريقة إعداد الفينو: