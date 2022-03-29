نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لتحضير خبز التورتيلا طري و مظبوط مثل الجاهز تماماً في المقال التالي
خبز التورتيلا من أكثر المخبوزات الخفيفة جداً التي يتم تحضيرها فأصبح يستخدم في العديد من الوصفات ومن أشهر تلك الوصفات هي الشاورما يتم تحضيرها سندوتشات الشاورما بخبز التورتيلا لأنها هذا الخبز يغطي للشاورما طعم مميز جدًا كما أنه يتحمل الصوص ويتشربه وهذا ما يعجل السندوتشات مميزة جداً، كما يمكنك تقديم الخبز في وصفات أخرى عديد يقدم جانب المشويات و المقبلات لذلك يتم شراء الخبز من الخارج دايما ولأن شراءه أصبح مكلف الثمن جداً، تبحث الامهات عن طريقة تحضيره من المنزل وسنقدم لكم أسهل طريقة لصناعة خبز التورتيلا مثل الجاهز، بأبسط المكونات وكمية وفيرة
مكونات خبز التورتيلا
المخبوزات عادتًا لا تحتاج إلى مكونات كثيرة فهي بسيطة جداً في مكوناتها وكذلك خبر التورتيلا، مكونات تحضيره هي:
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- أقل من نصف كوب من الزيت ما يعادل 65 مللي.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودر.
- كوب من الماء الدافئ ما يعادل 250 مللي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
طريقة تحضير خبز التورتيلا
هناك العديد من أنواع الخبز الذي نقوم بتحضيرها وتناولها، ولكن لكل نوع من هذه الأنواع له طريقتة الخاصة في التحضير ويقدم أيضا بجانب أطعمة مخصوص، وأصبح خبز التورتيلا من أكثر أنواع الخبز الذي يساءل عدد كبير جداً عن طريقة تحضيره من المنزل، له الكثير من الوصفات التي لابد من توافر خبز التورتيلا معها مثل الشاورما، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وهي:
- في البداية نأتي بوعاء كبير ونضيف بداخله الدقيق الأبيض و نقوم بنخله قبل البدء في العجن.
- نضيف على الدقيق الملح والخميرة و الحليب البودر والسكر ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا.
- بعد ذلك نضيف الزيت مع التقليب باليد حتى تحصلين على قوام أشبه بحبات الرمل المبلول.
- بالتدريج نقوم بإضافة الماء الدافئ على خليط الدقيق مع التقليب المستمر باليد حتى تصبح العجينة طرية.
- نقوم بعجن خبز التورتيلا مع بعضه حتى تمتزج العجينة.
- نجمع العجينة نقوم بوضعها في بوله مدهون بالزيت ونغطيها بكيس من البلاستيك.
- نترك العجينة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم عجينة خبز التورتيلا الى كور صغيرة متساوية الحجم.
- نوزع القليل من الدقيق على سطح الرخامة.
- ثم نفرد قطع خبز التورتيلا حتى يصبح سمك الخبز 1 سم.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية العجين.
- نضع طاسة على النار غير قابلة للالتصاق.
- بعد ذلك نفرد خبز التورتيلا على الطاسة ونقوم بتسويته نصف تسوية حتى يصبح خبز التورتيلا طري.
- نرفع الخبز من على النار ونغطيه لكي يحافظ على طراوة الخبز.
- ثم نقوم باستخدامه في الشاورما و الوصفات الأخرى.
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