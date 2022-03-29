أسهل وأسرع طريقة لتحضير خبز التورتيلا طري و مظبوط مثل الجاهز تماماً

خبز التورتيلا من أكثر المخبوزات الخفيفة جداً التي يتم تحضيرها فأصبح يستخدم في العديد من الوصفات ومن أشهر تلك الوصفات هي الشاورما يتم تحضيرها سندوتشات الشاورما بخبز التورتيلا لأنها هذا الخبز يغطي للشاورما طعم مميز جدًا كما أنه يتحمل الصوص ويتشربه وهذا ما يعجل السندوتشات مميزة جداً، كما يمكنك تقديم الخبز في وصفات أخرى عديد يقدم جانب المشويات و المقبلات لذلك يتم شراء الخبز من الخارج دايما ولأن شراءه أصبح مكلف الثمن جداً، تبحث الامهات عن طريقة تحضيره من المنزل وسنقدم لكم أسهل طريقة لصناعة خبز التورتيلا مثل الجاهز، بأبسط المكونات وكمية وفيرة

مكونات خبز التورتيلا

المخبوزات عادتًا لا تحتاج إلى مكونات كثيرة فهي بسيطة جداً في مكوناتها وكذلك خبر التورتيلا، مكونات تحضيره هي:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

أقل من نصف كوب من الزيت ما يعادل 65 مللي.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

كوب من الماء الدافئ ما يعادل 250 مللي.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

طريقة تحضير خبز التورتيلا

هناك العديد من أنواع الخبز الذي نقوم بتحضيرها وتناولها، ولكن لكل نوع من هذه الأنواع له طريقتة الخاصة في التحضير ويقدم أيضا بجانب أطعمة مخصوص، وأصبح خبز التورتيلا من أكثر أنواع الخبز الذي يساءل عدد كبير جداً عن طريقة تحضيره من المنزل، له الكثير من الوصفات التي لابد من توافر خبز التورتيلا معها مثل الشاورما، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وهي: