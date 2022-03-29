نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي الصابون علي الخيار ومش هتصدقي النتيجة مدهشة ندمت أني مجربتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخيار من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة حيث أنه يدخل في تركيب معظم كريمات تجميل البشرة, و ذلك بسبب فوائده المتعددة للبشرة, ويعاني الكثير من مشكلة وجود أماكن داكنة في البشرة وفي الجسم ومن الصعب التخلص منها بالكريمات الجاهزة ويعد خليط الصابون من الحلول السحرية التي يمكن استخدامها للجسم وتعطي تأثير قوي على الجلد, ولكن لا يعرف الكثير من السيدات كيفية استخدام هذه الوصفة أو تحضيرها, لذلك سنتطرق خلال السطور التالية الي عرض طريقة تجهيز خليط الصابون السحري مع الخيار في البيت.

كيفية تحضير خليط الصابون والخيار لتبيض الجسم بياض الثلج

الصابون مع الخيار من الوصفات التي لها تأثير سحري على الجلد حيث أنه تتغلغل داخل مسام الجلد وتنظفها بعمق وتعمل على تبيض أي مكان داكن في الجسم, وهذه الوصفة تعمل على تقشير كل خلايا البشرة الغامقة والتالفة وتوحد لون الجسم ويتم تحضير هذه الوصفة كالتالي:-

يتم بشر صابونة يفضل أن تكون طبيعية وتوضع في إناء.

يوضع عليها ربع كوب من ماء الخيار ويقلب كل منهم معًا ويوضع الخليط في كمية من الماء الساخن ويقلب حتى يذوب الصابون.

يتم إضافة معلقة من الجليسرين مع معلقتين من زيت اللوز ويقلب كل الخليط.

يوزع الخليط على كل أجزاء البشرة والجسم وفضل أن يكون الجلد مغسول بماء ساخن لتفتح المسام, وبالتالي تمتص الخليط بشكل أسرع.

بعد نصف ساعة يتم تقشير الخليط من على الجسم ويتم شطف الجسم جيدا وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة.

كيفية ترطيب الجسم والتخلص من علامات التمدد بسرعة الصاروخ

الصبار من المكونات التي لها قدرة طبيعية في التخلص من تجاعيد الجلد وعلاج علامات تمدد الجلد التي تظهر عند الزيادة في الوزن, ويعمل على تبيض الجلد ويمكن تحضيره عن طريق استخلاصه من الثمرة الطبيعية ويوضع عليه ربع كوب زيت جوز هند ويوضع معلقة من القهوة, وتمزج كل منهم معًا ويوضع الخليط على الجسم وتترك ربع ساعة وبعد ذلك يتم تنظيف الجلد منها ويرطب جيدا.