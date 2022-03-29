حضري مهلبية قمر الدين بطريقة سهلة وشهية في البيت

‏تعد مهلبية قمر الدين من الحلويات التى تنتشر في شهر رمضان المبارك، ‏ويقبل على تناوله الجميع الكبار والصغار على حد سواء، ‏وحيث أن مهلبية قمر الدين تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يفتقدها الجسم في فترة الصيام، ‏وتعد مهلبية قمر الدين من أشهى وأشهر أصناف الحلويات الباردة، ‏وحيث أنه من أسهل الحلويات التي يمكن تقديمها باردة، ‏وكما أنه يتميز بمذاق حلو ولذيذ، كما يتنوع أشكاله وطرق تقديمه في المنزل، كما أن مهلبية قمر الدين لها الكثير من الفوائد الرائعة لصحة الصائمين في رمضان، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل مهلبية قمر الدين بكل سهولة وبكل بساطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

‏ طريقة عمل مهلبية قمر الدين

المكونات:

‏ ربع كيلو جرام من قمر الدين .

عدد سبع أكواب من الماء .

كوب ونصف من السكر الأبيض .

نصف كوب من الماء .

نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا .

أربع ملاعق من مسحوق النشا .

كمية من المكسرات المشكلة للتزيين .

طريقة التحضير :