نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري مهلبية قمر الدين بطريقة سهلة وشهية في البيت في المقال التالي
تعد مهلبية قمر الدين من الحلويات التى تنتشر في شهر رمضان المبارك، ويقبل على تناوله الجميع الكبار والصغار على حد سواء، وحيث أن مهلبية قمر الدين تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يفتقدها الجسم في فترة الصيام، وتعد مهلبية قمر الدين من أشهى وأشهر أصناف الحلويات الباردة، وحيث أنه من أسهل الحلويات التي يمكن تقديمها باردة، وكما أنه يتميز بمذاق حلو ولذيذ، كما يتنوع أشكاله وطرق تقديمه في المنزل، كما أن مهلبية قمر الدين لها الكثير من الفوائد الرائعة لصحة الصائمين في رمضان، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل مهلبية قمر الدين بكل سهولة وبكل بساطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل مهلبية قمر الدين
المكونات:
- ربع كيلو جرام من قمر الدين.
- عدد سبع أكواب من الماء.
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- نصف كوب من الماء.
- نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.
- أربع ملاعق من مسحوق النشا.
- كمية من المكسرات المشكلة للتزيين.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار قدر عميق ثم ضعي في سبع أكواب من الماء في القدر ثم ضعي القدر على نار متوسطة ثم يضاف إلى الماء بعد ذلك ربع كيلو جرام من قمر الدين.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة كوب ونصف من السكر الأبيض ثم بعد ذلك اتركي المزيج على النار حتى يذوب قمر الدين تماماً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه نصف كوب من الماء في الوعاء ثم بعد ذلك قومي بإضافة أربع ملاعق من مسحوق النشا واخلطي الخليط جيداً.
- الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بإضافة خليط النشا والماء إلى خليط قمر الدين والسكر ثم بعد ذلك قومي بتقليب المزيج جيداً إلى أن يتماسك تماماً ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا مع التحريك قليلاً في المزيج.
- الخطوة الخامسة قومي بإحضار أكواب مناسبة للتقديم ثم اسكبي الخليط في أكواب التقديم وبعد ذلك قومي بتزيينها بالمكسرات المشكلة ثم بعد ذلك قومي بوضع الأكواب في الثلاجة حتى تبرد تماماً وبعد ذلك قومي بإخراجها من الثلاجة وقدميها إلى أفراد أسرتك بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك.
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