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يعد الكريم كراميل من الحلويات المنشرة حول العالم بشكل كبير، وحيث أن الكريم كراميل من الحلويات التى يفضلها الجميع ويقبلون على تناوله في شهر رمضان المبارك وفي فصل الصيف أيضاً، وكما أن يتميز بمذاق رائع ومختلف ويفضله الكبار والصغار، ويعد أيضاً كريم كراميل من الحلويات السهلة والسلسلة في التحضير ولا يتطلب وقت ولا مجهود طويل، ومكوناته دائماً متوفرة في كل بيت، حيث أن كريم كراميل له طرق مختلفة وصفات متعددة في تحضيره، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كريم كرمل بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم شهي ومختلف ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل كريم كراميل المكونات: أربع أكواب من اللبن .

أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض .

عدد خمس من حبات البيض .

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال .

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار إناء ثم ضعي الإناء على النار و ضعي فيه أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض ثم بعد ذلك نترك المزيج على النار حتى يتحول إلى اللون الذهبي . الخطوة الثانية قومي برفع الإناء من على النار ثم بعد ذلك قومي بإحضار قالب وصبي الكراميل في القالب وحركي القالب حتى ينتشر فيه صوص الكراميل ويفرد بالقاع والجوانب . الخطوة الثالثة قومي بوضع كريم كراميل في الثلاجة لمدة لا تقل عن خمس دقائق ‏ ثم بعد ذلك قومي بوضع أربع أكواب من اللبن على النار ثم بعد نضيف إليه السكر وملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا مع ملعقة صغيرة من بشر البرتقال . الخطوة الرابعة قومي بخفق البيض جيداً ثم بعد ذلك نضيفه إلى اللبن على النار مع التقليب السريع في المزيج وبعد ذلك قومي بسكب الخليط على قالب الكراميل ويوضع القالب في قالب آخر أكبر منه قليلاً ثم ضعي به ماء ويوضع القالب في الفرن لمدة لا تقل عن الساعة إلا ربع . الخطوة الخامسة قومي بترك القالب حتى يبرد ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات تقريباً عند التقديم ضعي القالب فوق الماء الساخن لمدة دقيقة حتى يذوب صوص الكراميل ثم اقلبي القالب في طبق التقديم و قطعيه ‏ وبعد ذلك اصبح جاهز للتقديم إلى أفراد الأسرة . عمر شويل - جدة اصنعي في منزلك الكريم كراميل بكل سهولة وبأقل تكلفة - ثقفني

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