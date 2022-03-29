نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنافة رمضان على أصولها أعملي الكنافة بالقشطة بكل تكاتها وأسرارها وبطعم طري ولذيذ في المقال التالي

تعتبر الكنافة من الأطباق الرئيسية على مائدة شهر رمضان ولا يمكن الاستغناء عنه، وهو يعد من الحلويات الشرقية اللذيذة، وتعبتر من ألذ الحلويات المصرية الشعبية التي تجهز لأكثر من طريقة، حيث تحرص كل ربة منزل على تحضيرها بالمنزل لكل سهولة وبأقل التكاليف، سوف بنقوم بتحضيرها بطرق عديدة ومختلفة. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة المكونات:- نصف كيلو من الكنافة الآلية.

نصف كوب من السكر البودر.

كوب من السمن البلدي.

فانيليا. مكونات حشوة القشطة:- ٣ معالق من النشا.

٢ كوب من الحليب السائل الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من بودر الكريم شانتيه.

فانيليا.

كوب من القشطة البلدى أو المعلبة. مكونات القطر:- ٣ كوب من السكر الناعم.

ملعقة من عسل الجلوكوز.

كوب وربع من الماء.

نصف عصير ليمونة.

فانيليا.

ملعقة من الزبدة السائلة. طريقة التحضير في وعاء متوسط على النار نقوم بوضع السكر والماء ونقوم بغليهم وعند الغليان نقوم بوضع الليمون وعسل الجلوكوز والفانيليا.

نتركه حتى يغلى مرة أخرى على نار متوسطة لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم باضافة السمن السائل ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد.

نقوم بعمل الحشوة كالتالى نقوم بتحضير كمية من الحليب ونقوم بتذويب النشا والفانيليا وبودرة الكريم شانتيه.

ثم نقوم بإضافتها على الحليب الدافئ ويوضع على النار حتى يثقل قوامها ثم ترفع من على النار وتوضع عليها القشطة البلدي ونستمر في التقليب ونتركها جانبا لتبرد حتى نقوم بحشو الكنافة بها.

نقوم بتحضير صينية خبز الكنافة ونضع ثلاث معالق من السمن السائل ونضيف نصف كمية الكنافة ونضغط جيدا مع وضع كمية من السمن.

نقوم بوضع طبقة من الحشوة في نصف الصينية وتوزع برفق حتى ماعدا الأطراف لعدم التصاقها في الصينية.

نقوم بتغطية الحشوة بباقي الكنافة المتبقي ونضغط برفق وتوزع باقي السمن السائل.

نقوم بإدخالها في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تحمر الأطراف ونقوم بفتح الشواية حتى تتحمر وتأخذ لون ذهبي فاتح.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتسقى بالقطر الثقيل البارد وهى ساخنة.

نتركها مكشوفة لتهدأ وبعد أن تبرد نقوم بتغطيتها ثم نقوم بتقديمها فى اطباق التقديم ويرش عليها كمية من المكسرات المحببة إليكم. عمر شويل - جدة كنافة رمضان على أصولها أعملي الكنافة بالقشطة بكل تكاتها وأسرارها وبطعم طري ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنافة رمضان على أصولها أعملي الكنافة بالقشطة بكل تكاتها وأسرارها وبطعم طري ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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