لسحور رمضان بطريقة صحية وبدون ما يشرب زيت أعملي البطاطس المقلية المقرمشة بطعم شهي

البطاطس من أهم المأكولات اللذيذة التي يحبها جميع الناس، ولا تتوقف في بلد واحدة ولكن في جميع بلاد العالم يعشقون البطاطس المقلية بشكل كبير، ويمكن تناول البطاطس في اي وقت في اي وجبه، ولكن اشرب البطاطس أثناء قليها كمية كبيرة من الزيت وهذا قد يؤدي للكثير من الأضرار على الصحة، ولذلك يبحث العديد من الناس عن طرق ضحية وأمنه لعمل البطاطس المقلية بدلًا من استخدام كمية الزيت الوفيرة التي يتم استخدامها، ولذلك سوف نتعرف على أفضل طريقة صحية لعمل البطاطس المقلية وذلك من خلال متابعتكم في هذا المقال.

طريقة عمل البطاطس المقلية بدون امتصاص الزيت

طريقة تقديم البطاطس المقلية بشكل صحي هي الأفضل والتي لا تؤدي إلى أي أضرار وتجعل للجسم يستفاد من فوائد البطاطس بدون سلبيات، وأصبح بنفس الطعم اللذيذ التي اعتدنا على تناوله، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

عدد اربع من البطاطس متوسطة الحجم.

كمية وفيرة من المياه الساخنة.

ملعقتين من الملح.

طريقة التحضير