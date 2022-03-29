نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسحور رمضان بطريقة صحية وبدون ما يشرب زيت أعملي البطاطس المقلية المقرمشة بطعم شهي في المقال التالي
البطاطس من أهم المأكولات اللذيذة التي يحبها جميع الناس، ولا تتوقف في بلد واحدة ولكن في جميع بلاد العالم يعشقون البطاطس المقلية بشكل كبير، ويمكن تناول البطاطس في اي وقت في اي وجبه، ولكن اشرب البطاطس أثناء قليها كمية كبيرة من الزيت وهذا قد يؤدي للكثير من الأضرار على الصحة، ولذلك يبحث العديد من الناس عن طرق ضحية وأمنه لعمل البطاطس المقلية بدلًا من استخدام كمية الزيت الوفيرة التي يتم استخدامها، ولذلك سوف نتعرف على أفضل طريقة صحية لعمل البطاطس المقلية وذلك من خلال متابعتكم في هذا المقال.
طريقة عمل البطاطس المقلية بدون امتصاص الزيت
طريقة تقديم البطاطس المقلية بشكل صحي هي الأفضل والتي لا تؤدي إلى أي أضرار وتجعل للجسم يستفاد من فوائد البطاطس بدون سلبيات، وأصبح بنفس الطعم اللذيذ التي اعتدنا على تناوله، وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- عدد اربع من البطاطس متوسطة الحجم.
- كمية وفيرة من المياه الساخنة.
- ملعقتين من الملح.
طريقة التحضير
- احضري كمية البطاطس في البداية وقومي بتقشيرها وغسلها جيدًا.
- ابدائي في صنع اصابع البطاطس أو تقطيعها شرائح حسب الرغبة في ذلك.
- أعيدي غسلها مرة أخرى بالماء حتى تكون نظيفة تمامًا من أي أتربة.
- احضري حلة مناسبة بيها كمية كبيرة من المياه واضيفي بداخلها الملح، قلبي جيدًا حتى يذوب الملح بالكامل.
- ارفعي الحلة على النار واتركيها حتى تغلي.
- أضيفي بداخلها البطاطس واتركيها لمدة خمس دقائق فقط وقبل أن تنضج البطاطس.
- اخرجي البطاطس بعد أن تكون اكتسبت لون اصفر واضح.
- ضعي البطاطس في مصفاة للتخلص من كل كمية المياه الموجودة بها، قم فردي البطاطس على طبقة من القماش واتركيه لمدة ساعة حتى تجف تمامًا.
- يمكنكم ب ذلك استخدام كمية زيت بسيطة جدًا في المقلاة واتركيها حتى تسخن ثم ضعي بداخلها البطاطس.
- قلبي البطاطس على كل الجوانب حتى يتم تسويتها بالكامل والحصول على اللون الذهبي البطاطس كما هو مطلوب.
- ارفعي البطاطس من الزيت واتركيها على ورق مطبخ ليمتص الزيت الموجود بها..هكذا تصبح البطاطس لذيذة ومقرمشة ويمكن تقديمها.
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