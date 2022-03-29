دبري ووفري وحضري الفول المدمس لسحور رمضان بطريقة اقتصادية ونتيجة روعة

الفول المدمس لسحور رمضان، يعتبر كيس الفول المصري من أهم ما يحتاجه البيت المصري يوميا في أيام رمضان ولا غنى عنه لسحور مشبع وصيام مريح طوال اليوم، حيث أن الفول يحتوي على الدهون المشبعة والبروتينات اللازمة لإعداد الجسم بالطاقة والمواد التي يحتاجها للبقاء بصحة جيدة دون الشعور بالجوع، كذلك يعتبر الفول أكثر الأطعمة التي يوصي أطباء التغذية بتناولها في الصيام، لذلك يبحث الكثير من سيدات المنزل عن طريق إعداد الفول المدمس لكي تقوم بتحضير في المنزل والاستغناء عن نفقات الشراء، لذلك نوفر لكم طريقة إعداد الفول المدمس لسحور رمضان في السطور التالية عبر موقعنا.

مقادير عمل الفول المدمس منزليا

تختلف كمية الفول التي يجب إعدادها وفقا لعدد الأسرة والكمية المطلوب تحضيرها، حيث أن المقادير التالية تكفي لخمسة عشر يوما الأسرة مكونة من خمسة أفراد.

كيلو فول بلدي.

حبة طماطم كبيرة.

جزر مبشور متوسطة الحجم.

نصف كوب من العدس الأصفر أو أرز المصري.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ليمونة متوسطة.

طريقة تدميس الفول لسحور رمضان