دبري ووفري وحضري الفول المدمس لسحور رمضان بطريقة اقتصادية ونتيجة روعة

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الفول المدمس لسحور رمضان، يعتبر كيس الفول المصري من أهم ما يحتاجه البيت المصري يوميا في أيام رمضان ولا غنى عنه لسحور مشبع وصيام مريح طوال اليوم، حيث أن الفول يحتوي على الدهون المشبعة والبروتينات اللازمة لإعداد الجسم بالطاقة والمواد التي يحتاجها للبقاء بصحة جيدة دون الشعور بالجوع، كذلك يعتبر الفول أكثر الأطعمة التي يوصي أطباء التغذية بتناولها في الصيام، لذلك يبحث الكثير من سيدات المنزل عن طريق إعداد الفول المدمس لكي تقوم بتحضير في المنزل والاستغناء عن نفقات الشراء، لذلك نوفر لكم طريقة إعداد الفول المدمس لسحور رمضان في السطور التالية عبر موقعنا.
مقادير عمل الفول المدمس منزليا
تختلف كمية الفول التي يجب إعدادها وفقا لعدد الأسرة والكمية المطلوب تحضيرها، حيث أن المقادير التالية تكفي لخمسة عشر يوما الأسرة مكونة من خمسة أفراد.
- كيلو فول بلدي.
- حبة طماطم كبيرة.
- جزر مبشور متوسطة الحجم.
- نصف كوب من العدس الأصفر أو أرز المصري.
- ملعقة كبيرة بابريكا.
- ليمونة متوسطة.
طريقة تدميس الفول لسحور رمضان
- يتم غسل الفول جيدا ونقعد في ماء دافي لمدة ليلة كاملة، ثم يصفى من الماء ويغسل جيدا.
- يتم وضع الطماطم المبشور والجزر المبشور وليمون مقسومة إلى نصفين ونغسل العدس ونضيفه، وكل هذه المكونات توضع في حلة ضغط أو دماسة على النار بعد تغطيتها بكمية وفيرة من المياه.
- بعد غليان الفول تمام نقوم بتهدئة النار على الحلة وتترك لمدة ساعة ثلاثين دقيقة في حالة وضع الفول في حلة الضغط.
- أما وضع الفول في الدماسة يظل الفول من ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات على نار هادئة ويزود بالماء الساخن المغلي كلما يتناقص الماء.
- عقب تسوية الفول وحصوله على التسوية المطلوبة يترك ليبرد، ثم نخرج الليمون من الفول.
- نبدأ بوضع الفول في أكياس صغيرة مناسبة مع حجم طبق فول مدمس واحد، يتم غلق الأكياس بعد إخراج الهواء منها وتوضع في الثلاجة ويفضل أن تكون في الفريزر لضمان حفظها لوقت طويل دون أن تفسد.
- نخرج بالكيس الواحد ونعمة بالطريقة المفضلة لديكم ولمعرفة الطرق المتنوعة لإعداد طبق الفول المدمس لسحور رمضان يمكنكم زيارة موقعنا.
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