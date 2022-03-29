أروع الوصفات لعمل عجينة القطايف في المنزل بطريقة سهلة

يُقترن اسم القطايف بشهر رمضان المبارك، فهي رغم سهولة صنعها في المنزل إلا إنه خُصصت لهذا الشهر الفضيل، وتكثر بشدة في الأسواق في أواخر شهر شعبان حتى آخر رمضان، وتستطيع كل ربة منزل وجميع الأمهات صنعها لأفراد أسرتها بكل سهولة في ذلك الشهر، والقطايف بشكل عام يمكن حشوها حسب الرغبة فهناك من يضع بداخلها الفول السوداني وهناك من يستغنى عن المكسرات في الحشو ويستخدم الجبنة البيضاء وتعدد الحشو يجعل لها طعما مميزا مع كل طريقة، وبسبب حلول شهر رمضان المبارك هذه الأيام كثر البحث عن طرق عمل عجينة القطايف على مواقع الإنترنت؛ لذا سوف نقدم لكم أفضل الطرق لعمل العجينة بطريقة ناجحة وتقديمها للصغار والكبار فتابعوا معنا.

المكونات

طريقة عمل عجينة القطايف سهلة جدا ولا تحتاج إلى خبرة فحتى المبتدئات في صنع الحلويات والأطعمة يستطعن عملها بكل سهولة دون توتر أو خوف ولعمل عجينة القطايف باستخدام حشو الجبن نحتاج إلى تلك المكونات:

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض

كوب من السميد

كوبان من الماء

ربع كوب من ماء الورد أو ماء الزهر

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة نشا

ملعقتان صغيرتان ونصف من البيكنج بودر

جبنة بيضاء

طريقة التحضير

بعد إحضار المكونات اللازمة لعمل عجينة القطايف يجب اتباع تلك الخطوات خطوة بخطوة وهي:

نقوم بخلط تلك المكونات في وعاء بالمضرب الكهربائي وان لم يتوفر يمكننا استخدام اليد.

نقوم بوضع الخليط جانبا حتى يرتاح لمدة ساعة.

نقوم بإحضار مقلاة ويفضل أن تكون من نوع التيفال ونضع بها زيت قليل وذلك على نار متوسطة، ثم نستخدم أي أداة لنضع بها جزء من الخليط على شكل دائري وعندما يصبح لون الجزء الذي في الأسفل ذهبيا نرفعها ونضعها في طبق عليه مناديل لامتصاص الزيت.

ثم نقوم بإكمال باقي الخليط بنفس الطريقة، وعندما تبرد نقوم بحشوها.

نقوم بحشو كل واحدة بمقدار مناسب من الجبنة ثم نقوم بطي الأطراف على بعض حتى تلتصق.

نقوم بقلي القطايف عن طريق قلب كل واحدة من الجهتين ثم نضعها في الشربات ثم بعد ذلك نقوم بوضعها في إناء التقديم.

مكونات عمل الشربات

كوبان سكر

كوب ماء

بعض من عصير الليمون

طريقة التحضير