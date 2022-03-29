نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابونة الكركم للتبييض.. فوائد طبيعية لن تصدقيها.. اصنعيها وجربيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة صابونة الكركم للتبييض، هي أحد المنظفات الطبيعية للبشرة، وتلجأ إليه أكثر الفتيات اللواتي يعرفونه، ويعرفون فوائده الجمة للبشرة، حيث أن العديد منهن استبدلن الغسول السائل بصابونة الكركم الساحرة، ولعل ذلك بسبب احتواء الصابون المصنوع من الخامات الطبيعية بشكل عام على مواد لا تسبب أذى للبشرة أو أشياء تعرضها للتلف، لا سيما صابون الكركم، والذي يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت بالكلية لخصائصه المضادة للأكسدة، ويعمل على توحيد لون البشرة، ويعمل على مقاومة علامات التقدم في السن، وذلك كما سنرى في السطور القادمة.

فوائد صابونة الكركم للتبييض

كما أسلفنا، فإن صابون الكركم مصنوع من مواد طبيعية خالصة، وهي تتكون من مسحوق الكركم بشكل رئيسي. لكن بالإضافة إلى مواد طبيعية أخرى، وذلك مثل: زيت اللوز، ماء ورد، جلسرين، إلى أخره مما سنذكره لاحقا، أو ربما في موضوعات أخرى.

وفيما يلي إليكي أبرز فوائد صابونة الكركم للتبييض:

يزيل صابون الكركم البقع الداكنة اللون، ويزيل التصبغات، والحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

يزيل خلايا الجلد الميتة بسرعة كبيرة وفعالة، بالإضافة إلى أن الكركم مطهر طبيعي للجلد، ويساعد على التئام الجروح، والقضاء على الآثار الناتجة عنها في ذات الوقت.

بسرعة كبيرة وفعالة، بالإضافة إلى أن الكركم مطهر طبيعي للجلد، ويساعد على التئام الجروح، والقضاء على الآثار الناتجة عنها في ذات الوقت. تغذية البشرة، وجعلها نضرة وبيضاء اللون، بالإضافة إلى النعومة والإشراق.

كما أن للكركم فوائد طبية أيضا، وأبرزها:

علاج الأكزيما الجلدية ، والتي تعرف بأنها التهاب جلدي، وتتطور مشكلتها في غالب الأحيان في مرحلة الطفولة، وتساعد صابونة الكركم على التخلص من الأكزيما مبكرا. وهذا لمضادات الالتهابات التي تحتوي عليها، فهي تقلل الاحمرار والالتهاب والتورم الناتج عن الأكزيما. وتقوم بترطيب الأماكن الظاهرة فيها بشكل مبكر وبسرعة كبيرة.

، والتي تعرف بأنها التهاب جلدي، وتتطور مشكلتها في غالب الأحيان في مرحلة الطفولة، وتساعد صابونة الكركم على التخلص من الأكزيما مبكرا. وهذا لمضادات الالتهابات التي تحتوي عليها، فهي تقلل الاحمرار والالتهاب والتورم الناتج عن الأكزيما. وتقوم بترطيب الأماكن الظاهرة فيها بشكل مبكر وبسرعة كبيرة. الحد من فقدان الشعر ، حيث يساعد الكركمين الذي يحويه الكركم على تقوية الشعر وتعزيز صحته. ومنع تساقطه.

، حيث يساعد الكركمين الذي يحويه الكركم على تقوية الشعر وتعزيز صحته. ومنع تساقطه. يعالج صابون الكركم حب الشباب ويزيل آثاره. وذلك لخصائصه المضادة للجراثيم، كما تساعد صابونة الكركم على الحد من ظهور عدوى البثور.

كيفية تصنيع وطريقة عمل الصابونة في المنزل

يمكن عمل وتصنيع صابونة الكركم للتبييض في المنزل بسهولة ويسر، فهي سهلة التحضير، وخامتها متوفرة في المنزل. وذلك على النحو التالي:

أولاً: المقادير

150 جرام من الصابون الطبيعي المبشور، ويكون إما الصابونة النابلسية على سبيل المثال، أو صابونة زيت الزيتون، فلابد أن يكون مصنوع من مواد طبيعية.

جرام من الصابون الطبيعي المبشور، ويكون إما الصابونة النابلسية على سبيل المثال، أو صابونة زيت الزيتون، فلابد أن يكون مصنوع من مواد طبيعية. 3 ملاعق كبيرة من زيت الجلسرين.

ملاعق كبيرة من زيت الجلسرين. زيت جوز الهند (حوالي 45 جرام).

4 ملاعق كبيرة من الكركم الناعم.

ملاعق كبيرة من الكركم الناعم. ماء ورد (3 ملاعق).

كوب بقدونس مغلي.

مغلي. زيت اللوز (حوالي 5 مللي).

ثانياً: طريقة التحضير والتصنيع

وفي طريقة التحضير نقوم بوضع جميع المقادير السابقة الذكر في قدر. ثم بعد ذلك نضعها على النار حتى الغليان.

ثم بعد ذلك نصب الخليط في قالب مفروش بورق زبدة، ثم ننتظر لفترة حتى يبرد ويكون صلبا.

نقوم بقلب الصابونة ونقطعها إلى قطعا صغيرة ليتم التهوية الجيدة لها، ونتركها لتكون جافة مدة ثلاثة إلى أربعة أيام.