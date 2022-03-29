نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صينية البطاطس باللحمة في الفرن على أصوله بالطريقة المصرية بطعم وريحة شهية ولذيذة في المقال التالي

تعد صينية البطاطس باللحمة من أحلى وأشهى المأكولات الشعبية المصرية اللذيذة والمحببة لبعض الأشخاص، وهى تعد من أسهل وأخف الوصفات التى تقوم بتحضيرها كل ام بالمنزل وباحلى الخلطات والذ التتبيلات، وتحتوي هذه الأكلة على قيمة غذائية متكاملة من النشويات والبروتينات، سوف نقوم بتحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة تحضير صينية البطاطس باللحمة المقادير:- كيلو من البطاطس مقطعة شرائح سمكها متوسط.

نصف كيلو من اللحم المكعبات.

٢ ملعقة من الزبدة أو السمن.

نصف كيلو من البصل الحلقات.

٢ ثمرة فلفل اخضر رومى مقطع حلقات رفيعة.

٢ فص من الثوم المهروس.

٣ حبات طماطم مفرومة ناعماً.

كوب ماء. مقادير التتبيلة:- ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة من دبس الرمان. طريقة التحضير: في وعاء على النار نقوم بوضع السمن واللحمة ونقلب جيدا حتى تأخذ اللون المناسب ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً حتى تقترب من النضج.

نقوم بتحضير صينية ونضع بها البطاطس وعليها الفلفل الأخضر والثوم والطماطم.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات ونقلب ثم نقوم بإضافة الكمون والكزبرة الناشفة والبابريكا وجوزة الطيب ودبس الرمان ونقلب جيدا وتترك البطاطس جانباً حتى تتشرب من التتبيلة.

نقوم بوضع اللحمة لتكملة التسوية مع البطاطس سوف نقوم بوضع الصينية على النار لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بتغطيتها بورق قصدير.

توضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ساعة بعدها نقوم بإزالة القصدير ونقوم بتشغيل الشواية حتى تاخذ اللون المحمر وتكمل تسويتها.

تخرج من الفرن وتترك للتهدئة ثم نقوم بتقديمها وبجانبها الارز بالشعرية أو الأرز البسمتي الأصفر ومعها المخلل المشكل أو السلطة الخضراء. طريقة الارز بالشعرية المقادير:- كيلو من الأرز الأبيض.

نصف كيلو من الشعرية.

٣ معالق من السمن أو الزبدة.

نصف ملعقة من الملح.

٤ أكواب من الماء. طريقة التحضير:- في وعاء نقوم بوضع السمن وعليها السعرية ونقلب حتى تأخذ لون ذهبي فاتح ثم نقوم باضافة الماء حتى الغليان ثم نضيف الارز والملح ونقلب ونقوم بتغطية الوعاء.

ثم نتركها تغلي على نار متوسطة وعند تشرب الماء نقوم بتهدئة النار ونترك الارز حتى ينضج ويقدم ساخنا. عمر شويل - جدة صينية البطاطس باللحمة في الفرن على أصوله بالطريقة المصرية بطعم وريحة شهية ولذيذة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صينية البطاطس باللحمة في الفرن على أصوله بالطريقة المصرية بطعم وريحة شهية ولذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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