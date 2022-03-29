ب2 دقيق و2بيض أعملي كيك التونكيز بحشوة الكريمة بمكونات اقتصادية وبطعم هش وخفيف

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كيكة التوينكز من افضل انواع الكيكات المميزة التي يحبها الكثير من الأطفال، ويتم شرائها بشكل كبير من المحلات فهي كيكة هشة خفيفة لذيذة الطعم، والتي يتم حشوها من الداخل بكريمة لتعطي طعمها أفضل طعم، وقد جئنا لكم اليوم بطريقة عمل كيكة التوينكيز في المنزل بخطوات بسيطة، حتى تتمكن كل أم من تجهيزها في المنزل بدلًا من شرائها بشكل دائم.
طريقة عمل كيكة التوينكز في المنزل
إذا كنت تريدين عمل كيكة التوينكيز في المنزل يمكنك فعل ذلك بكل سهولة وسوف تصبح بنفس طعم الجاهزة، اتبعي الخطوات الآتية لمعرفة الطريقة وهي كالآتي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- كوب من السكر الناعم.
- خمس ملاعق كبار من الزبدة.
- نصف كوب من اللبن الحليب.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة فانيليا صغيرة.
- ١/٢ ملعقة من البيكنج صودا.
- عدد بيضتين.
مكونات الحشو
- عدد ٢ بياض بيضة.
- خمس ملاعق كبار من السكر.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- ملعقتين من الماء.
- رشة ملح.
- كيس فانيليا.
طريقة التحضير
- قومي بتقسيم المكونات وهي البيض افصلي الصفار عن البياض، وقومي بقسم السكر إلى نصفين، ثم أضيفي الصفار والسكر، واللبن الحليب و الزبد و الدقيق، والبيكنج باودر والبيكنج صودا دخل الخلاط الكهربائي، والقيام بخلط كل هذه المكونات جيدًا حتى تختلط تمامًا وتصبح عجينة متجانسة.
- احضري وعاء آخر مناسب غويط، أضيفي داخله بياض البيض، قم قومي بخفق البياض جيدًا باستخدام المضرب على سرعة عاليه حتى يرتفع.
- أضيفي قطرات من الخل حتى تصبح هشة واعيدي الخلط مرة أخرى حتى يتضاعف حجم الخليط.
- أضيفي باقي كمية السكر التي تم تقسيمه.
- أعيدي خفق المكونات جيدًا مرة أخرى حتى تمتزج المكونات وتصبح متجانسة.
- بعد الانتهاء أضيفي هذا الخليط الى الخليط الآخر في الخلاط، وقومي بالخلط جيدًا مرة أخرى لكل المكونات معًا.
- هكذا أصبحت عجينة التوينكز جاهزة يمكنك وضعها في كيس حلويات وتشكيلها بشكل المستطيل مثل التوينكز.
- احضري صينية مناسبة وقومي بدهن الصينية بالقليل من الزبد.
- وزعي التوينكيز في الصينية ثم قومي بإدخاله الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتغير لون التوينكز ويصبح ذهبي مميز.
- اخرجي التوينكز من الفرن واتركيه في الصينية حتى يبرد تمامًا.
- جهازي الكريمة وذلك من خلال خلط كل مكونات الكريمة مع بعض حتى تتجانس بالكامل وتصبح ناعم القوام، وذلك باستخدام الخلاط الكهربائي.
- ضعي الكريمة أيضًا في كيل الحلويات.
- اصنعي بعض الثقوب بهدوء داخل الكيكة.
- قومي بوضع الكريمة في التوينكز من خلال هذه الثقوب.
- هكذا تصبح جاهز يمكن تناوله في اي وقت وتقديمه بألف هنا.
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