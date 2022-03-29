ب2 دقيق و2بيض أعملي كيك التونكيز بحشوة الكريمة بمكونات اقتصادية وبطعم هش وخفيف

كيكة التوينكز من افضل انواع الكيكات المميزة التي يحبها الكثير من الأطفال، ويتم شرائها بشكل كبير من المحلات فهي كيكة هشة خفيفة لذيذة الطعم، والتي يتم حشوها من الداخل بكريمة لتعطي طعمها أفضل طعم، وقد جئنا لكم اليوم بطريقة عمل كيكة التوينكيز في المنزل بخطوات بسيطة، حتى تتمكن كل أم من تجهيزها في المنزل بدلًا من شرائها بشكل دائم.

طريقة عمل كيكة التوينكز في المنزل

إذا كنت تريدين عمل كيكة التوينكيز في المنزل يمكنك فعل ذلك بكل سهولة وسوف تصبح بنفس طعم الجاهزة، اتبعي الخطوات الآتية لمعرفة الطريقة وهي كالآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الناعم.

خمس ملاعق كبار من الزبدة.

نصف كوب من اللبن الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة فانيليا صغيرة.

١/٢ ملعقة من البيكنج صودا.

عدد بيضتين.

مكونات الحشو

عدد ٢ بياض بيضة.

خمس ملاعق كبار من السكر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتين من الماء.

رشة ملح.

كيس فانيليا.

طريقة التحضير