نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة مظبوطة أعملي مخلل الفلفل الحار المقرمش في المنزل بكل أسراره وتكاته بطعم زي المحلات في المقال التالي

تعد المخللات من الاصناف الفاتحه للشهيه حيث انها تساعد على الانجذاب الى الاكل بشكل عام وخاصتآ اذا كانت من الانواع الحارة، ويعتبر مخلل الفلفل من اجمل انواع المخللات المفضله لدى الجميع، وللفلفل فوائد كثيرة حيث انه يحتوى على الحديد والفيتامينات ويستخدم الفلفل فى تحضير اصناف عديدة من المقبلات، لذالك اليوم نقدم لكم طريقة تحضيرة بخطوات سهله. طريقة عمل مخلل الفلفل المكونات ١كيلو من الفلفل الحار.

كوب من عصير الليمون المصفى.

نصف كوب من الخل.

نصف كوب من الملح.

نصف كوب من الزيت. الطريقة نقوم بتنظيف الفلفل من الروؤس وغسله جيدآ.

فى وعاء عميق نضع الزيت مع الملح وعصير الليمون والخل ونقوم بتقليبهم جيدآ حتى تتجانس المكونات ويتم زوبان الملح بشكل جيد.

نحضر برطمان زجاجى.

نقوم بوضع كمية الفلفل فى داخل البرطمان.

نسكب خليط المحلول الملحى التى تم تحضيرة على الفلفل فى البرطمان حتى يغطى تمامآ بالمحلول.

نغلق البرطمان بشكل محكم ويترك لمدة ١٥يوم بدون ان نفتح عليه تمامآ.

بعد مرور ١٥يوم يصبح جاهز للتقديم. طريقة اخرى لتحضير مخلل الفلفل المكونات ١كيلو من الفلفل الحار.

٢كوب من عصير الليمون المصفى.

ماء للسلق.

نصف كوب من الملح.

٢فص ثوم مقطع الى شرائح.

نصف كوب من الزيت.

كمية من الكرفس المفروم.

كمية من الجزر المبشور. الطريقة ينظف الفلفل من الروؤس ويغسل جيدآ.

فى وعاء عميق نضع الفلفل مع الماء ويترك على نار متوسطة لمدة نصف ساعه تقريبآ.

فى وعاء اخر نضع الليمون مع الزيت والملح ونخلطهم جيدآ.

نقوم بتصفية الفلفل من الماء بعد سلقه.

نحضربرطمان زجاجى ونقوم بأضافة طبقه من الكرفس والجزر.

ثم نضف طبقة من الفلفل ونستمر فى اضافة المكونات على شكل طبقات حتى ننتهى من الكمية الموجوده.

نضف اليهم خليط المحلول الملحى التى تم تحضيرة.

نقوم بغلق البرطمان بشكل جيد.

يترك لمدة اسبوع ويصبح جاهز للاستخدام.

يحفظ المخلل بعد فتحه فى الثلاجه.

يفضل اضافة طبقة خفيفة من الزيت على الوجه بعد استخدامه.

يفضل استخدام المعلقة الخشبيه عند الرغبه فى الاخذ من البرطمان لتقديم المخلل. عمر شويل - جدة بطريقة مظبوطة أعملي مخلل الفلفل الحار المقرمش في المنزل بكل أسراره وتكاته بطعم زي المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة مظبوطة أعملي مخلل الفلفل الحار المقرمش في المنزل بكل أسراره وتكاته بطعم زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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