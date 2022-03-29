نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المقال التالي
فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول من أهم الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم استعمالها للحصول على الشعر خالي من أي مظهر من مظاهر التجعد أو الخشونة، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل على أهم المعلومات عن المقادير التي تلزم للتفاعل مع البانثينول والتخلص تماما من أي تواجد للخشونة في الشعر، وفيما يلي مكونات خليط البانثينول، مع توضيح أهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع للحصول على الشعر ناعم ومفرود من دون أي كيماويات أو كريمات فرد غير طبيعية قد تتسبب في العديد من المشكلات بخصل الشعر وقد تعمل على حرق الشعر بتكرار وضعها على الشعر.
فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول
القليل من مكون كريم البانثينول من الممكن أن يقضي تماما على الشعر المجعد ومن خلال الآتي نوضح لك أهم المكونات التي من الممكن أن تسهم مع البانثينول في فرد الشعر بأفضل خلطة طبيعية متميزة ومن دون أن تحتاجي إلى أي إضافات كيميائية قد تضر بالشعر، وفيما يلي مكونات الخليط بمزيد من التفصيل لطريقة التحضير لهذه الوصفة الفعالة للشعر.
- ملعقة من البانثينول المرطب.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من جل الألوفيرا.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة زيت خروع.
فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول
من الممكن القيام بالتحضير لتلك الخلطة الطبيعية من خلال الاستعانة بالخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون باستعمال الفازلين وإذابته وتحويله للحالة السائلة.
- إضافة مكون البانثينول للفازلين والتقليب الجيد ما بين المكونين.
- بعد ذلك يتم وضع بقية المكونات بالتدريج للحصول على الخليط الناعم الخالي تماما من أي تواجد للتكتلات.
- بعد أن تضاف الزيوت الطبيعية يتم تطبيق الخليط الناعم من البانثينول وبقية المكونات على الشعر.
- التطبيق لكيراتين البانثينول يكون مدة ربع ساعة بعدها لا بد من غسل الشعر جيدا باستعمال الماء الفاتر مع الشامبو.
- الخليط له دور في التحسين من مستوى نعومة الشعر الخشن، والتقليل من درجة التجعد على الشعر.
- كما أنه يمكنك تطبيق الخليط من مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.
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