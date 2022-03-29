نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي كوب سكر وتعالي اقولك طريقة عمل حلوي الجيلاتين في البيت بدون نشا ولا بيض أحلي مليون مرة من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلوي الجيلاتين من أفضل أنواع الحلوي التي يحبها الأطفال وهي من الحلويات التي ظهرت مؤخرًا ولكن عند شرائها فقد تحتوي على مواد حافظة تضر بصحة الأطفال, ولذلك اتجه الكثير من الأمهات الي البحث عن طريقة إعداد حلويات الجيلاتين في البيت مثل الجاهزة بألوانها وقوامها المميز, وذلك لضمان مكوناتها بحيث لا تحتوي على أي مكونات ضارة للأطفال, وخلال لسطور التالية سنوضح طريقة تجهيز حلوي الجيلاتين في المنزل بمكونات بسيطة دون الحاجة الي استخدام نشا او بيض.

ماهي المقادير التي يجب تحضيرها لحلوي الجيلاتين

أعداد حلوي الجيلاتين لا يتطلب مكونات معقدة فقط نحتاج الي:-

كوب سكر.

ربع كوب ماء.

لون طعام.

معلقة عسل.

معلقة فانيليا.

معلقتين ليمون.

معلقتين جيلاتين خام.

خطوات عمل حلوي الجيلاتين في البيت بسهولة

حلوي الجيلاتين من المقبلات التي يحبها الأطفال جدًا ولذلك يمكن تحضيرها في البيت بمكونات بسيطة دون استخدام الفرن ولا بيض كالتالي:-

يتم وضع السكر على الماء ويقلبان معا ويتم رفعهما على النار حتى يغلي الخليط.

يوضع عليه الليمون والجيلاتين والفانيليا ويقلب كل منهم معا بأستمرار حتى لا تتكون كتل من الجيلاتين في الخليط.

يتم أطفاء النار ويوضع العسل على الخليط وبعد ذلك يقلب ويتم صب الخليط في القوالب الخاصة بالأشكال المفضلة للأطفال.

بعد أن تتماسك الحلوي يتم اخراجها من القوالب وتوضع في السكر الأبيض او جوز الهند بحيث يغطي الحلوي من الخارج بطبقة منهما وتقدم للأطفال.

ماهي الأضرار التي تنتج من تناول حلوي الجيلاتين بكمية كبيرة

حلوي الجيلاتين من الحلويات اللذيذة التي يحبها الأطفال ولكن تناولها بكميات كبيرة يسبب ضرر على صحة الأطفال تتمثل زيادة نسبة السكر في الدم وانخفاضها بشكل سريع وبالتالي الشعور بالجوع بشكل كبير وتناول كمية كبيرة من الأكل وبالتالي قد يسبب السمنة المفرطة لدي الأطفال, ويسبب الجيلاتين الزائد في الجسم التهاب المفاصل وزيادة خطر التعرض للسرطان, ويسبب عدم قدرة الطفل على التركيز في أي مهام والتشتت بشكل كبير, ويزيد من حركة الطفل وعدم قدرة الطفل على التحكم في الأعصاب