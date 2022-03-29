نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز في بيتك داخل اقماع الكوسة أغلي من الذهب وأنتي بترميه تعالي اقولك تعملي بيه ايه فكرة مش هتخطر على بالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز داخل أقماع الكوسة أغلي من الذهب وأنتي بترميه

أقماع الكوسة من الأجزاء التي يتم التخلص منها دائما عند طهي الكوسة بالرغم من أنها كنز للشعر يمكن أن يستخدم في التخلص من الشعر المجعد حيث يحتوي على مواد تعمل على فرد الشعر وتحويله الي شعر أملس ومفرود, وهو يعد بديل طبيعي للشعر عن الكرياتين الصناعي والذي يحتوى على مواد تسد مسام الشعر وتجعل الشعر ضعيف وتسبب تكسر الشعر وتساقطه, ويبحث الكثير عن طريقة استخدام اقماع الكوسة بحيث تحول الشعر الخشن لشعر ناعم و أملس, وخلال مقالنا هذا سنوضح أفضل طريقة لفرد الشعر بسهولة في البيت بأقماع الكوسة.

الطريقة الصحيحة لأستخدام أقماع الكوسة في فرد الشعر

أقماع الكوسة من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها للشعر الخشن والتالف, حيث أنه تحتوي على العديد من الفيتامنيات التي تفيد الشعر وتساعد في ترميمه وعلاج التلف, وتساعد في فرد تجعدات الشعر وجعل الشعر ناعم ولامع, كما أن أقماع الكوسة بدورها تعمل على إنبات الشعر وملئ الفراغات به, ويعمل على ترطيب الشعر. ويمكن تحضير الخلطة واستخدامها كالتالي:-

يتم تنظيفها أولًا وبعد ذلك يتم التخلص من أي جزء متعفن, وتوضع في اناء ويوضع معها كمية من الماء وترفع على النار حتى تغلي وتمتص كل كمية الماء.

يرفع الخليط من النار ويترك يبرد وبعد ذلك يتم هرسه حتى يصبح ناعم مثل الكريم.

يضاف على الخليط ربع كوب زيت جوز هند ومعلقتين من النشا, ويقلب كل منهم معًا.

يتم فرد الخليط على الشعر ويوضع عليه فوطة مبللة ماء ساخن حتى تساعد مسام الشعر في أمتصاص فوائد الوصفة, وبعد ساعتين يتم غسل الشعر من الوصفة.

صفار البيض والنشا للتخلص من تجعد الشعر في نصف ساعة

صفار البيض من المكونات التي تحتوي على نسبة من البروتينات والأحماض التي تعمل على تطهير فروة الرأس والتخلص من أي قشر بها, ويمكن استخدامها لفرد الشعر وذلك من خلال استخدام صفار بيض مع معلقة نشا ومعلقتين حليب ويقلب كل منهم معًا وبعد ذلك يتم وضعهم على الشعر نصف ساعة ويتم غسل الشعر.