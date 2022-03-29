نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبة طماطم ستجعلك ملكة الجمال للحصول على بشرة متوهجة وخالية من البقع والتجاعيد والمسام الواسعة للأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الطماطم لها العديد من الفوائد للجسم وذلك لأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تحافظ على الجسم وتقلل من المعاناة من العديد من الأمراض, ولكن مالا يعرفه الكثير أنه يمكن استخدام الطماطم على البشرة للأستفادة منها فهي كنز للبشرة, وتعد الطماطم حل طبيعي وسحري للتخلص من تجاعيد البشرة, وتبيض البشرة بشكل فعال, ولكن لا يعرف الكثير كيفية استخدام الطماطم على البشرة للتخلص من مشاكلها المختلفة, وسنوضح خلال مقالنا هذا أفضل وصفة بالطماطم للبشرة وطريقة استخدامها بشكل صحيح للأستفادة منها بأكبر قدر.

وصفة الطماطم والزبادي السحرية لحل مشكلة التجاعيد ومسام البشرة

الطماطم تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات المهمة للبشرة ومنها فيتامين ج والذي يعمل بدوره على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة وهو المادة الأساسية المسئولة ملئ الخطوط التي تظهر في البشرة, و تعمل الطماطم على تقليل تعرض البشرة للأكسدة عند التعرض للشمس بشكل مباشر, ويقلل من أسمرار البشرة ويعيدها الي لونها الطبيعي, كما أن لها دور فعال تقليل أحمرار البشرة والالتهابات والحبوب, و يمكن تحضير وصفة الطماطم كالتالي:-

يتم عصر ثمرة طماطم ويوضع منها معلقة على معلقة من الزبادي.

يضاف على الخليط معلقة من الردة ومعلقة من النشا ويقلب كل المكونات.

يوزع الخليط على البشرة ويدلك جيدا ويترك عشر دقائق, وبعد ذلك يتم غسل البشرة.

وصفة عصير الطماطم والعسل للتخلص من العسل الأبيض

وصفة الطماطم والعسل من أكثر الوصفات الفعالة الطبيعية التي ليس لها أي أثار ضارة على البشرة وتساعد في ترطيب البشرة الجافة ويعمل على التخلص من أي بكتيريا موجودة على البشرة ويقلل من ظهور الحبوب, كما أنها تعالج أثار الحبوب في البشرة وتعمل على القضاء على الكلف, ويمكن استخدام هذه الخلطة عن طريق وضع معلقة عصير طماطم ومعلقة عسل معلقة بيكنج بودر ويقلب كل منهم معًا, ويتم وضع الخليط على البشرة ويترك حتى يجف تماما وبعد ذلك يتم فرك الوصفة من البشرة, ويتم غسل الجلد بماء بارد و ذلك لقبض المسام وبالتالي حماية البشرة من البكتيريا.