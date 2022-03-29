نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية وطرية جداً أعملي عجينة البيتزا على أصولها بمقادير مظبوطة وبطريقة أشهر المطاعم في المقال التالي
البيتزا من الاكلات السريعة المميزة التي يفضلها العديد من الناس وخاصتًا الأطفال، فأصبحت من أكثر ما يتم تناوله في المطاعم، فهي من الاكلات الإيطالية التي اشتهرت وانتشرت في بلاد العالم، ويتم تناول البيتزا بأكثر من طعم و حسب الرغبة في تناولها، كما أنها من الأكلات الخفيفة على المعدة فهي لا تحتوي على نسبة دهون عالية، فهو يعتبر من الاكلات الصحية والمفيدة ايضًا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضيرها بكل سهولة في المنزل بطعم وشكل مثل الجاهزة.
طريقة عمل البيتزا في المنزل
لكل عشاق البيتزا اصنعى فى منزلك افضل بيتزا لذيذة مثل الجاهزة وبمكونات بمضمونة وتكاليف محدودة، وطريقة التحضير كالأتي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتين كبار من السكر.
- رشة ملح.
- كوب من المياه الدافئة.
- أربع ملاعق من الزيت.
- ملعقتين كبار من اللبن البودرة.
- كيس بيكنج باودر.
حشو البيتزا
- أربع ملاعق من صلصة البيتزا.
- ربع كوب زيتون شرائح.
- حبتين من الطماطم شرائح رفيعة.
- حبتين من الفلفل المقطع شرائح.
- كوب من الجبن الموتزاريلا.
- كوب من الجبن الرومي المبشور.
طريقة التحضير
- قومي بإحضار كوب المياه الدافئة.
- أضيفي بداخله السكر والخميرة.
- قلبي المكونات جيدًا، ثم غطي الكوب واتركية حتى تختمر المكونات.
- احضري وعاء مناسب وأضيفي بداخله الدقيق، ورشة الملح، واللبن البودرة، والبيكنج باودر.
- قلبي كل هذه المكونات جيدًا لكي تتجانس.
- أضيفي الزيت الى هذا الخليط، وقومي بفركه جيدًا في كل المكونات حتى تختلط به.
- أضيفي الآن المياه بالخميرة واعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة طرية.
- اتركي العجينة في مكان دافيء حتى تختمر لمدة ساعة، حتى يزداد ويتضاعف حجمها.
- أحضري بعد ذلك صينية البيتزا المناسبة.
- ضعي بها كمية بسيطة من الزيت، وادهني بها جيدًا.
- قسمي العجينة الى كرات متوسطة الحجم.
- ضعي إحدى الكرات في الصينية، ثم قومي بفرده جيدًا حتى تأخذ شكل وحجم الصينية.
- ضعي طبقة من الصلصة التي تم تجهيزها.
- ثم وزعي باقي مكونات الحشو بشكل متناسق على وجهها.
- ادخلي البيتزا الفرن على درجة حرارة متوسطة، في الرف الاوسط.
- اتركي البيتزا حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي وتنضج.
- أخرجي البيتزا وقومي بتزينها بالكاتشب وتناولها بألف هنا وشفا.
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