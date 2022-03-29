بعجينة قطنية وطرية جداً أعملي عجينة البيتزا على أصولها بمقادير مظبوطة وبطريقة أشهر المطاعم

البيتزا من الاكلات السريعة المميزة التي يفضلها العديد من الناس وخاصتًا الأطفال، فأصبحت من أكثر ما يتم تناوله في المطاعم، فهي من الاكلات الإيطالية التي اشتهرت وانتشرت في بلاد العالم، ويتم تناول البيتزا بأكثر من طعم و حسب الرغبة في تناولها، كما أنها من الأكلات الخفيفة على المعدة فهي لا تحتوي على نسبة دهون عالية، فهو يعتبر من الاكلات الصحية والمفيدة ايضًا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضيرها بكل سهولة في المنزل بطعم وشكل مثل الجاهزة.

طريقة عمل البيتزا في المنزل

لكل عشاق البيتزا اصنعى فى منزلك افضل بيتزا لذيذة مثل الجاهزة وبمكونات بمضمونة وتكاليف محدودة، وطريقة التحضير كالأتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبار من السكر.

رشة ملح.

كوب من المياه الدافئة.

أربع ملاعق من الزيت.

ملعقتين كبار من اللبن البودرة.

كيس بيكنج باودر.

حشو البيتزا

أربع ملاعق من صلصة البيتزا.

ربع كوب زيتون شرائح.

حبتين من الطماطم شرائح رفيعة.

حبتين من الفلفل المقطع شرائح.

كوب من الجبن الموتزاريلا.

كوب من الجبن الرومي المبشور.

طريقة التحضير