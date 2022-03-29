هتعمليها كل يوم.. بيتزا المحلات بكل اسرارها جبنة مطاطية وعجينة هشة وطرية هتبقي أستاذة فيها

ما نتحدث عن البيتزا يأتي في أذهاننا صورة قطعة البيتزا المطاطية، والكل يعشق تناول مثل هذه الصورة التي تخطر على الأذهان، وكلنا نعرف أن البيتزا أصلها إيطالي، ولكنها انتشرت في مصر في صورة كبيرة لأن طعمها لذيذ وخطير، وهناك الكثير من الحشوات المختلفة التي توضع على البيتزا، وكل شخص يتناول الطعم الذي يختاره، ولكن هناك بعض التكات والأسرار التي يستخدمها أصحاب المطاعم الكبرى، ونحن سوف نتحدث ونوضح في هذا المقال جميع اسرار المطاعم البيتزا، وما هو سر الجنبة المطاطية التي نراها ونتذوقها في المحلات الكبرى، ابقوا معنا.

مكونات عمل عجينة البيتزا الايطالية

سوف نقدم لكم مكونات تحضير عجينة البيتزا الشهيرة:

نصف كيلو من الدقيق.

ربع ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

ربع كوب من اللبن.

ملعقة ونصف من الخميرة البيرة.

ربع ملعقة من السكر الناعم.

مكونات عمل صلصة البيتزا:

كوبين من عصير الطماطم الفريش.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم الناعم.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة من البابريكا.

ربع ملعقة من الكمون الناعم.

ربع ملعقة من البصل والثوم البودر.

طريقة تحضير صلصة البيتزا:

نضع وعاء على النار وبه القليل من الزيت.

نضع الصلصة في الطاسة.

نضيف الثوم المفروم على الصلصة.

نضع جميع التوابل السابق ذكرها.

نتركها حتى يتم التسوية تماما.

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية

يجب إحضار جميع المكونات السابق ذكرها في الفقرة السابقة:

نحضر وعاء مخصص للعجن.

يتم وضع الدقيق وجميع المكونات الجافة عليه.

يتم التقليب جيدا.

يتم التقليب جيدا. ثم يتم ذوبان السكر والخميرة مع القليل من اللبن.

يتم وضع الخليط على الدقيق، ويتم العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة وبدون أي تكتلات.

نتركها حتى تخمر و يملأ الوعاء العجين.

طريقة تحضير البيتزا:

نقوم بفرد العجينة على صينية مناسبة لحجم البيتزا.

نضع الصلصة فوق العجين.

نضع حلقات الطماطم والفلفل الألوان عليها.

نضع خليط من الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي.

يتم إدخال الصينية وعدم إخراجها من الفرن حتى تمام التسوية.

يمكنك عندما ألذ أنواع البيتزا في المنزل بسهولة جدا تحصلي على بيتزا المحلات بدون مجهود يجب عليكي أن تقومي بإتباع الخطوات التي قمت بذكرخا لعمل عجينة البيتزا الإيطالية التي يبحثون عنها الكثيرون ويتمنون عملها في المنزل بدلا من شراءها من الخارج والحصول على بيتظا المطاعم ليس أمر صعب ولكن يحب أن تقومي باستخدم المقادير المكوبوم