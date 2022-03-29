قرص العجوة بالعجينة القطنية والمقادير المظبوطة بطريقة سهلة وبطعم هش وخفيف ألذ من محلات المخبوزات

هناك بعض المخبوزات التي اعتدنا على تناولها، وأحبها الكثير من الناس، سواء الاطفال أو الكبار ومن أهمها هي القرص بالعجوة اللذيذة، والتي تعتبر من أهم وجبات الإفطار التي يتم تناولها مع كوب اللبن الساخن او الشاي لتصبح وجبة خفيفة لذيذة، والان يمكنكم اعداد القرص بالعجوة في المنزل لتوفير الكثير من المال، وضمان جودتها ومكوناتها، لذلك تابعي معنا الان هذا المقال لمعرفة خطوات تحضيرها بكل سهولة.

طريقة عمل القرص بالعجوة في المنزل بكل سهولة

اصنعي القرص بالعجوة اللذيذة المغذية لاولادك واسرتك بكل سهولة، وسوف تصبح أطيب والذ من الجاهزة وذلك من خلال القيام بخطوات بسيطة وهي كالآتي:

المكونات

كيلو من الدقيق.

كوب من السمن اوالزبدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

كوب ونصف من اللبن الحليب الدافيء.

نصف كيلو من العجوة المفرومة الحشو.

رشة ملح.

بيضة لتزين الوجه.

ملعقتين من السمسم للوجه.

طريقة التحضير