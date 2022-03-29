نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرص العجوة بالعجينة القطنية والمقادير المظبوطة بطريقة سهلة وبطعم هش وخفيف ألذ من محلات المخبوزات في المقال التالي
هناك بعض المخبوزات التي اعتدنا على تناولها، وأحبها الكثير من الناس، سواء الاطفال أو الكبار ومن أهمها هي القرص بالعجوة اللذيذة، والتي تعتبر من أهم وجبات الإفطار التي يتم تناولها مع كوب اللبن الساخن او الشاي لتصبح وجبة خفيفة لذيذة، والان يمكنكم اعداد القرص بالعجوة في المنزل لتوفير الكثير من المال، وضمان جودتها ومكوناتها، لذلك تابعي معنا الان هذا المقال لمعرفة خطوات تحضيرها بكل سهولة.
طريقة عمل القرص بالعجوة في المنزل بكل سهولة
اصنعي القرص بالعجوة اللذيذة المغذية لاولادك واسرتك بكل سهولة، وسوف تصبح أطيب والذ من الجاهزة وذلك من خلال القيام بخطوات بسيطة وهي كالآتي:
المكونات
- كيلو من الدقيق.
- كوب من السمن اوالزبدة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر الناعم.
- كوب ونصف من اللبن الحليب الدافيء.
- نصف كيلو من العجوة المفرومة الحشو.
- رشة ملح.
- بيضة لتزين الوجه.
- ملعقتين من السمسم للوجه.
طريقة التحضير
- احضري اللبن الحليب الدافيء في وعاء مناسب.
- أضيفي إليه السكر.
- قلبي المكونات لإذابة السكر جيدًا.
- ثم أضيفي إليه بعد ذلك الخميرة الفورية.
- أعيدي التقليب مرة أخرى.
- غطي الوعاء حتى تختمر المكونات لمدة خمس دقائق.
- احضري وعاء آخر.
- أضيفي به الدقيق بعد نخله.
- أضيفي إليه بعد ذلك رشة الملح والسمن بعد تسيحها جيدًا لتصبح سائله.
- اخلطي المكونات معًا جيدًا.
- قومي بصب الحليب الممزوج بالخميرة بشكل تدريجي إلى المكونات وذلك ليتم العجن.
- اعجني كل المكونات جيدًا لتصبح عجينة طرية متماسكة.
- غطي العجينة بورق نايلون أو بلاستك.
- اتركيها لتختمر لمدة ساعة.
- بعد مرور الوقت وتضاعف حجم العجين، قومي بتقطيع العجين الى عدة كرات صغيرة.
- اتركي الكرات مرة أخرى لمدة عشرة دقائق.
- احشي كل واحدة منهم بقطعة من العجوة، وقومي بفردها اصنعي هكذا مع كل الكرات.
- احضري صينية او صاج، وزعي عليه كل القرص التي تم تشكيلها.
- اخفقي بيضة جيدًا وباستخدام فرشاة التوزيع وزعي البيضة المخفوقة على الوجه.
- ثم رشي القرص بالسمسم.
- ادخلي الصينية الى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركيها حتى يتغير لونها إلى الذهبي.
- بعد أن تصبح جاهزة يمكنك تقديمها وهي ساخنة بألف هنا وشفا.
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