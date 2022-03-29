أسرار نجاح المكرونة بالبشاميل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

تعتبر المكرونة بالبشاميل من الأطباق الرئيسية المحببة والشهية للكبار والصغار، وهناك الكثير من عشاق المكرونة عاجزين عن مقاومة هذا الصنف من الطعام، فعند تناولها تشعر بمذاق مميز، فطعمها الجميل وشكلها الرائع يجذبون محبيها لتناولها أكثر وأكثر، واليوم نقدم لكم سر نجاحها بطريقة سهلة لربة المنزل.

كيفية عمل المكرونة بالبشاميل بطريقة ناجحة

المكونات:

نصف كيلو من المكرونة من نوع “القلم”

ربع كيلو من اللحم المفروم

نصف كيلو من الحليب

ملح وفلفل أسود

5 ملاعق كبيرة من الدقيق

مقدار من الجبنة الموزاريلا

بصلة مفرومة

مقدار ملعقتين من السمن عليهم القليل من الزيت

كوب من الشوربة

طريقة التحضير:

يقطع البصل إلى قطع صغيرة، ثم نضعه في طاسة مناسبة على النار مع إضافة القليل من الزيت، ويقلب حتى يصفر. نضيف اللحم مع التقليب، ثم نضيف القليل من الملح والفلفل الأسمر حتى تمام نضج اللحم (العصاج). نضع الماء في إناء عميق على النار، وعند الغليان نضيف المكرونة مع قليل من الملح، ومن حين لآخر نقلب حتى تمام النضج، ونصفيها جيداً. نحضر إناء مناسب، ونضع فيه السمن مع القليل من الزيت على النار حتى يذوب، ثم نضيف الدقيق ونقلب حتى يتجانس المزيج. نضيف اللبن البارد مع الشوربة والقليل من الملح والفلفل الأسمر ونقلب حتى نحصل على القوام المطلوب، ثم يرفع المزيج من على النار. نحضر صينية مقاس متوسط، ثم نضع نصف كمية المكرونة بها، ثم نضيف كمية من البشاميل عليها، وبعدها نضع اللحم العصاج، ونضيف فوقه باقي كمية المكرونة، ثم نضيف باقي كمية البشاميل عليها مع تسوية السطح بملعقة، بعدها نرش على الوجه الجبنة الموزاريلا، وتدخل الصينية في الفرن على نار متوسطة حتى تنضج ويحمر الوجه، وتقدم ساخنة بعد تقطيعها، وبالهنا والشفا.

فوائد تناول المكرونة

على الرغم من إنتمائها للأغذية مرتفعة السعرات الحرارية، إلا أن تناول المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة بعد طهيها بطريقة صحية يساعد في تقليل معدل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم بشكل كبير، كما تحتوي المكرونة بالبشاميل واللحمة المفرومة على عناصر غذائية عديدة مثل البروتينات، والدهون، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والفيتامينات، وحمض الفوليك، وغيرهم من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وهذا يرجع لما بها من حليب، ولحم، وخضار، وعناصر أخرى مفيدة.