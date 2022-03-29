ضع ملعقة خل مع ملعقة خميرة الحلويات ولن تصدق النتائج مدهشة ندمت أني مجربتهاش من زمان

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عمر شويل - جدة الخميرة لها العديد من الفوائد التي لها أهمية كبيرة للبشرة ومن أهم هذه الفوائد أنه يستخدم لتفتيح الجلد والتخلص من أي منطقة غامقة في الجسم, ولا تسبب الخميرة أي اضرار على الجلد لأنها عبارة عن مواد طبيعية ويتم استخدامها مع الكثير من المواد أهمها الخل, وحيث أن خليط الخميرة والخل من أفضل الخلطات السحرية للبشرة والجسم, ولكن لا يعرف الكثير طريقة تحضيرها واستعمالها على الجلد, وخلال مقالنا هذا سنوضح طريقة عمل خليط الخميرة والخل الطبيعي لتبيض البشرة بياض الثلج بشكل فوري.

وصفة الخل والخميرة السحرية لتبيض البشرة والجسم كالثلج

خليط الخل مع الخميرة من أفضل الخلطات التي تساعد في تقشير طبقات الجلد الغامقة والتي تسبب تغير في شكل الجلد والبشرة, وتعمل على تنشيط خلايا الجلد وتساعد في شد الجلد بشكل كبير والتخلص من أي ترهلات, ويطهر الجلد من أي بكتيريا تسبب تكون الحبوب وظهور الرؤوس السوداء, وهذه الخلطة يظهر تأثيرها على البشرة بعد أول مرة استخدام ويمكن تحضيرها كالتالي:-

يتم خلط معلقة خميرة مع معلقة خل حتى تذوب الخميرة تماما.

يوضع على الخليط معلقة زبادي ويوضع معلقتين ليمون ويقلب كل المكونات.

يتم فرد الخليط على البشرة والجسم ويترك الخليط حتى يجف تمامًا وبعد ذلك يتم فرك الخليط من الجلد, ويتم شطف الجلد بشكل جيد وترطيبه.

طريقة تفتيح البشرة بخلطة الخميرة والليمون الجبارة

الخميرة والليمون من الخلطات التي لها تأثير سحري على الجلد حيث تعمل على شد الجلد بشكل كبير وبالتالي التخلص من أي تجاعيد أو خطوط رفيعة تظهر في الجلد, كما أنه من العلاجات التي تساعد في اخفاء أثار تمدد الجلد التي تظهر نتيجة الزيادة أو النقصان في الوزن, وتساعد في تبيض البشرة لدرجتين أفتح ويتم تحضيرها عن طريق خلط معلقة خميرة ومعلقة حليب مجفف ومعلقة ليمون ومعلقة نشا ومعلقة ماء زهر ويقلب الخليط جيداً ويتم وضعه على البشرة أو الجسم ويترك ربع ساعة وبعد ذلك يتم شطفه من الجلد, ويمكن استخدامها مرتين في الاسبوع للحصول على أفضل نتيجة وسوف تلاحظين الفرق.