خبز الشوفان وكل طرق تحضيرة في المنزل بسهوله لكل انظمة الدايت

طريقة تحضير خبز الشوفان ، يعتبر خبز الشوفان من أكثر أنواع الخبز التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فلدى الشوفان أهمية كبيرة وتبحث الكثير من السيدات عن الطريقة التي تتبع في تحضير خبز الشوفان في المنزل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير خبز الشوفان بكل سهولة.

طريقة تحضير خبز الشوفان

تبحث الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير خبز الشوفان بكل سهولة وبمقادير بسيطة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير خبز الشوفان:

كأس من الشوفان.

كأسان من دقيق القمح.

ربع كأس من السكر البني.

ملعقة من مسحوق الخبز.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة من الملح.

نصف كأس من الزيت.

كمية قليلة من الزبيب.

بيضة واحدة.

كأس ونصف من اللبن الرائب أو الزبادي الخالية من الدسم.

خطوات تحضير خبز الشوفان

يتم تحضير خبز الشوفان باتباع الخطوات الآتية:

طريقة التحضير: