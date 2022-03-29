خبز الشوفان وكل طرق تحضيرة في المنزل بسهوله لكل انظمة الدايت

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طريقة تحضير خبز الشوفان ، يعتبر خبز الشوفان من أكثر أنواع الخبز التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فلدى الشوفان أهمية كبيرة وتبحث الكثير من السيدات عن الطريقة التي تتبع في تحضير خبز الشوفان في المنزل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير خبز الشوفان بكل سهولة.
طريقة تحضير خبز الشوفان
تبحث الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير خبز الشوفان بكل سهولة وبمقادير بسيطة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير خبز الشوفان:
- كأس من الشوفان.
- كأسان من دقيق القمح.
- ربع كأس من السكر البني.
- ملعقة من مسحوق الخبز.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة من الملح.
- نصف كأس من الزيت.
- كمية قليلة من الزبيب.
- بيضة واحدة.
- كأس ونصف من اللبن الرائب أو الزبادي الخالية من الدسم.
خطوات تحضير خبز الشوفان
يتم تحضير خبز الشوفان باتباع الخطوات الآتية:
طريقة التحضير:
- أولًا يتم تسخين الفرن ثم يتم الحصول على صينية الخبز ويتم رشها بالزيت.
- بعد ذلك يتم الحصول على كافة المكونات الجافة وهي الشوفان والدقيق والسكر البني ومسحوق الخبز والملح ويتم خلطهم مع بعضهم البعض في إناء عميق.
- بعد ذلك يتم إضافة الزيت إلى المكونات ويتم الخلط.
- بعد ذلك يتم الحصول على خليط البيض مع اللبن الرائب أو الزبادي في إناء عميق ثم الخلط بالاعتماد على مضرب السلك.
- الحصول على ملعقة من مزيج اللبن والبيض من أجل أن يتم استخدامه في دهن وجه الخبز.
- بعد ذلك يتم إضافة خليط اللبن الرائب والبيض إلى المقادير الجافة.
- يتم التقليب بصورة جيدة لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- القيام بالبدء في عجن العجينة بصورة جيدة على سطح جاف ويتم رشه بالدقيق ويتم تركها لحين أن تختمر.
- بعد ذلك يتم وضع الخبز ووضعه في الصينية.
- يتم الحصول على خليط البيض واللبن الرائب ويعتمد عليه في دهن وجه الخبز.
- ثم يتم رش كمية من رقائق الشوفان على الوجه.
- يتم تركه في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة لحين أن يتغير لونه إلى الذهبي.
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