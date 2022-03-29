طريقة تحضير كل اشكال البتي فور وافكار كتير لتزيينة في المنزل

طريقة عمل البيتي فور الناعم ، يعتبر البيتي فور من أكثر أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وتبحث الكثير من ربات المنازل عن الخطوات التي تتبع من أجب تحضير البيتي فور بالتحديد مع اقتراب عيد الفطر المبارك واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات التي تتبع في تحضير البيتي فور الناعم.

طريقة عمل البيتي فور الناعم الهش

يتم تحضير البيتي فور الناعم الهش بسهولة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير البيتي فور الناعم الهش:

كأسان من الدقيق.

نصف كأس من السكر الناعم.

كأس من الزبدة.

صفار بيضتان.

نصف ملعقة من قشر البرتقال.

ملعقة من الفانيليا.

مربى أو شوكولاتة.

ملعقة من البيكنح بودر.

خطوات تحضير البيتي فور الناعم في المنزل

يتم تحضير البيتي فور الناعم بكل سهولة في المنزل وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير البيتي فور:

أولًا يتم خفق البيض بصورة جيدة ثم يتم إضافة الفانيليا وقشر البرتقال ثم إضافة الزبدة. يتم الاستمرار في التقليب لحين أن يتم الحصول على قوام كريمي. بعد ذلك يتم وضع السكر البودرة ويتم التقليب لحين أن تختلط المقادير مع بعضها البعض. ثم يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم يتم إضافته إلى الخليط السابق بشكل تدريجي مع الاستمرار بالتقليب بكل بطء لحين أن يتم الحصول على عجينة ناعمة وطرية. بعد ذلك يتم تغطية العجينة بالاعتماد على ورق النايلون ثم يتم تركها لحين أن ترتاح. الحصول على العجينة ثم يتم تقطيعها إلى قطع حجمها صغير ثم يتم تشكيلها وفقًا للرغبة. بعد ذلك يتم الحصول على صينية ثم يتم فرشها بورق الزبدة ثم يتم وضع العجينة فيها. بعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. يتم إخراجها من الفرن ثم تترك لحين أن تبرد ويتم كل تزيين البيتي فور بالمربى أو الشوكولاتة. ترص في طبق وتقدم وبالهناء عليكم.

طريقة تحضير البيتي فور بطريقة الشيف حسن

يتم تحضير البيتي فور بطريقة الشيف حسن من خلال إحضار المقادير الآتية.