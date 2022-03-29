جهزي كيكة الشمواه الفرنسية الباردة بدون الحاجة إلى فرن ولا بيض

طريقة تحضير كيكة الشمواه الفرنسية الباردة بأبسط الخطوات واسهلها، وهي الكيكة المختلفة في الشكل والطعم وتجلب الجميع على تناولها بسبب منظرها الرائع الذي يلفت الأنظار، وتتكون هذه الكيكة من ثلاث طبقات وكل طبقة تحتوي على مجموعة من المكونات المغذية والمفيدة ويتم تزينها من أعلى على حسب الرغبة بالكاكاو، ولا تتطلب طريقة تحضيرها فرن ولا بيض لذلك يتم تقديمها باردة بعد دخولها الثلاجة، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل كيكة الشمواه الفرنسية وشرح خطوات تحضيرها بالتفصيل.

مكونات عمل كيكة الشمواه الفرنسية الباردة

تتعدد مكونات عمل كيكة الشمواه الفرنسية ولكن بتكاليف قليلة وليس كما يعتقد البعض وهذه المكونات كما يلي:-

٣٠٠ جرام من البسكويت السادة ( أي نوع بسكويت ).

٤ أكواب من الحليب أو لتر ماء + ٤ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

نصف كوب من الزبدة ( ١٢٠ جرام ).

علبة قشطة.

١٠٠ جرام من البسكويت.

٢ عبوة من كريم الكراميل.

بودرة كاكاو للتزيين.

طريقة تحضير الكيكة

من الطرق البسيطة السهلة التي نتابعها باستمرار طريقة تجهيز هذه الكيكة اللذيذة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-