جهزي كيكة الشمواه الفرنسية الباردة بدون الحاجة إلى فرن ولا بيض

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طريقة تحضير كيكة الشمواه الفرنسية الباردة بأبسط الخطوات واسهلها، وهي الكيكة المختلفة في الشكل والطعم وتجلب الجميع على تناولها بسبب منظرها الرائع الذي يلفت الأنظار، وتتكون هذه الكيكة من ثلاث طبقات وكل طبقة تحتوي على مجموعة من المكونات المغذية والمفيدة ويتم تزينها من أعلى على حسب الرغبة بالكاكاو، ولا تتطلب طريقة تحضيرها فرن ولا بيض لذلك يتم تقديمها باردة بعد دخولها الثلاجة، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل كيكة الشمواه الفرنسية وشرح خطوات تحضيرها بالتفصيل.
مكونات عمل كيكة الشمواه الفرنسية الباردة
تتعدد مكونات عمل كيكة الشمواه الفرنسية ولكن بتكاليف قليلة وليس كما يعتقد البعض وهذه المكونات كما يلي:-
- ٣٠٠ جرام من البسكويت السادة ( أي نوع بسكويت ).
- ٤ أكواب من الحليب أو لتر ماء + ٤ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.
- نصف كوب من الزبدة ( ١٢٠ جرام ).
- علبة قشطة.
- ١٠٠ جرام من البسكويت.
- ٢ عبوة من كريم الكراميل.
- بودرة كاكاو للتزيين.
طريقة تحضير الكيكة
من الطرق البسيطة السهلة التي نتابعها باستمرار طريقة تجهيز هذه الكيكة اللذيذة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نضع ٣٠٠ جرام البسكويت في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً ثم نضيف عليه الزبدة ونخلط قليلاً.
- ثم نحضر صينية ونغطيها بورق من الزبدة ونضع خليط البسكوت والزبدة في الصينية، ونضغط عليه بالكوب أو بصينية أصغر في الحجم وندخلها الثلاجة.
- نحضر وعاء ونضع به أكواب الحليب ونضيف عليه ملاعق اللبن البودرة ( اختياري ) ثم الكريم كراميل.
- نرفع هذا الوعاء على النار ونقلب فيه حتى يسخن الحليب ثم نرفعه.
- بعد ذلك نضع في الخلاط ١٠٠ جرام البسكويت الأخرى وعلبة القشطة ونسكب عليه خليط الحليب بعد أن يهدأ.
- نضرب هذه المكونات السابقة جيداً حتى نحصل على خليط متجانس ثم نسكبه على البسكوت في الصينية.
- ثم ندخل الصينية مرة أخرى الثلاجة لمدة تتراوح ما بين ٢ إلى ٣ ساعات.
- نخرج الصينية من الثلاجة ونرش عليها بودرة الكاكاو حسب الرغبة ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
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