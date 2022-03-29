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الفول المدمس في المنزل، يعتبر الفول من الأكلات المغذية والمفيدة والتي تمد الجسم بالطاقة والفول يعتبر وجبة مثالية للإفطار في الصباح لأنه يبقى أطول وقت ممكن في المعدة ومع إقتراب شهر رمضان الكريم يتربع طبق الفول على عرش مائدة السحور ولمدة ثلاثون يوما لما فيه من بروتينات وألياف ومغذيات مهمة للجسم حتى يستطيع الإنسان الصيام لفترات طويلة جدا ولكن تحب كل ربة منزل أن تقدم إلي أسرتها كل ماهو معذي ونظيف ومضمون لذلك مع دخول شهر رمضان تبحث الكثيرات عن طرق ووصفات لصنع الفول في المنزل وفي السطور التالية سأكشف لكي سر أطعم وألذ فول يمكنك عمله في المنزل بكل سهولة ويسر. مكونات عمل الفول المدمس في المنزل: نصف كيلو من الفول المنقوع.

نصف كوب من الفول المدشوش.

نصف كوب من العدس الأصفر.

نصف كوب من القمح.

نصف كوب من الزيت.

ربع كوب من الحمص.

جزرة كبيرة مبشورة.

بصلة متوسطة مقطعة.

طماطم مقطعة.

ليمونة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ماء مغلي.

2 ملعقة من الصلصة.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة عمل الفول المدمس في المنزل: أولا نقوم بتنقية الفول جيدا ثم نقوم بنضيف عليه الفول المدشوش ونقوم بنقعه ما لا يقل عن 6 ساعات والنقع خطوة مهمة لإزالة الغازات الزائدة من الفول وننقع الحمص أيضا والقمح. ثم نقوم بتصفيتهم جيدا من ماء النقع ونحضر الدماسة ونضع بها الفول والحمص والقمح والعدس الأصفر المغسول جيدا والبصلة المقطعة والجزر المبشور والطماطم والكركم وملعقة الخل وهي ضرورية لعدم تأكسد الفول ويظل محتفظ بلونه الجميل. ثم نقوم بوضع ماء مغلي عليهم ونقوم بغلق الدماسة ونرفعها على النار وعند الغليان نقوم بخفض مستوى النار عليها تماما وتترك لمدة ثلاث ساعات. ثم نتابع مستوى الماء والذي لابد أن تكون قد إنخفضت ونقوم بتزويد ماء مغلي لها وفي هذه الأثناء نحضر وعاء صغير ونضع به الصلصة وعصير الليمونة ومعلقة كبيرة من النشا وكوب من الماء ونقوم بمزجهم جيدا ويتم إضافتهم على الفول داخل الدماسة وهذه الخلطة تعطي للفول قوام سميك ولون ممتاز. ثم تترك لمدة ثلاث ساعات أخرى وسوف تحصلين على أطعم طبق فول نظيف وصحي ومضمون وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة تدميس الفول في البيت بتكات سحرية هيطلع زبدة - ثقفني

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