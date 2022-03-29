نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطعمة مهمة لـ وجبة الإفطار لإنقاص الوزن وبناء العضلات في المقال التالي
وجبة الإفطار من الوجبات الأساسية في اليوم ولذلك يجب أن تحتوي على العناصر المغذية للجسم حتى تحصل على الطاقة على مدار اليوم، وهناك العديد من العناصر الغذائية المفيدة وتحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر والسعرات الحرارية العالية وإليكم في هذا المقال أهم الأطعمة التي يجب توافرها في وجبة الإفطار.
الشوفان
يعتبر الشوفان منخفض السعرات الحرارية وهو غني أيضاً بالألياف والبروتينات ولذلك يعد خيارًا صحيا ًًلوجبة الإفطار، وكذلك يحتوي على بيتا جلوكان التي تساعد في خفض نسبة السكر في الدم وكذلك التحكم في الشهية، ويمكن تحضير الوصفة كما يلي:
- نمزج كوب واحد من دقيق الشوفان المطبوخ مع نصف كوب من التوت.
- أو أي فاكهة موسمية وملعقة صغيرة من الشوفان وحفنة من اللوز للحصول على وجبة فطار غنية بالبروتين والألياف.
البيض
يحتوي البيض على جميع الأحماض الأمينية الأساسية الضرورية لبناء العضلات في الجسم، ويتم تحضيره كما يلي:
- جهزي العجة بكمية قليلة من الزيت ثم أضيفي إليها الخضار المقطعة لتغذية إضافية.
- وقدمي معها شريحة من خبز الحبوب الكاملة لإكمال الوجبة.
- تعتبر وجبة مليئة بالعناصر الغذائية خاصة الأحماض الأمينية الضرورية لبناء العضلات في الجسم.
الزبادي
يعتبر الزبادي مصدر كبير للبروتين والكالسيوم المقوي للعظام ويحمي الأسنان والعناصر مثل البوتاسيوم. كما أنه يحتوي على بكتيريا صحية تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزز الجهاز المناعي في جسمك، وتكون الوصفة كما يلي:
- جهز عصير الزبادي اللذيذ والصحي بإضافة التوت والمكسرات لموازنة الوجبة.
- يمكن تناول الزبادي في الصباح أو قبل النوم أيضاً.
نصائح عند إعداد وجبة الإفطار
- حاول تجنب وجبة الإفطار التي تتكون من الحبوب المكررة مثل حبوب الإفطار السكرية والخبز الأبيض وذلك لأنها تحتوي على المزيد من السعرات الحرارية ولا تقدم تغذية صحية .
- عدم تناول مخفوقات البروتين لبناء العضلات وذلك لأنها قد تسبب الإصابة بالعديد من المخاطر الصحية.
- لا يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على معدل عالي من الدهون.
- يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على العناصر الغذائية اللازمة بحسب احتياجات جسمك.
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