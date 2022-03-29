نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البفتيك (اسكالوب بانيه) سر ثبات قشرته ذهبي ومقرمش بطعم أحلى وألذ من المطاعم في المقال التالي

ترغب المرأة في تجديد الأكلات بعيدا عن الروتين المعتاد ومن الأطباق الشهيرة التي يحبها الكبار والأطفال البفتيك ولكن بعض السيدات تعاني من عدم ثبات الطبقة الخارجية وأن الطعم يكون مختلف عن المطاعم، ولذلك نحن سوف نقدم لكم طرق مختلفة لعمل البفتيك بكل سهولة في البيت صحي ولونه ذهبي بطعم أحلى من الجاهز. طريقة عمل البفتيك (اسكالوب بانيه) المكونات: شرائح بفتيك.

لبن رائب.

ماء بصل.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة خل.

بهارات مشكلة.

بيض.

بقسماط ودقيق.

زيت للقلي. طريقة التحضير: نقوم بدق اللحمة أولا بعد شرائها ثم نضعها في الفريزر لمدة ليلة كاملة في اليوم التالي نحضر وعاء ونضع به اللبن الرائب. مع ماء البصل والبهارات والبيض ثم نتبل البفتيك ونتركه في الثلاجة طوال الليل ثم نضع الدقيق في وعاء مع بهارات مشكلة. والبقسماط نزيل التتبيلة من البفتيك ثم نضعها في الدقيق وأيضا البقسماط نكرر نفس الخطوة لحين انتهاء الكمية ثم نقليها في زيت غزير. عندما يصبح لونها ذهبي نرفعها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت ثم يقدم مع مكرونة وسلطة خضراء وبالهنا والشفا. طريقة عمل البفتيك زي المطاعم المكونات: بفتيك.

ثوم بودرة.

ماء بصل.

عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود.

بابريكا.

زعتر مجفف.

بهارات لحمة.

رشة قرفة.

بيض.

دقيق.

بقسماط ناعم.

بصل بودرة.

رشة جوزة الطيب.

زيت للقلي. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به ماء البصل مع جميع البهارات السابقة وعصير الليمون ونقلب ثم نضيف البفتيك ونقلب المكونات مع بعض. نترك البفتيك في الثلاجة عدة ساعات ثم نخفق البيض مع القليل من الحليب ورشة من التوابل وفي وعاء أخر نضع الدقيق مع البهارات. وكذلك البقسماط على النار نضع مقلاة بها زيت ونتركها حتى تسخن ثم نأخذ البفتيك على البيض ثم الدقيق والبقسماط. يقلي البفتيك على نار متوسطة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم يرفع ويقدم وهو ساخن مع بطاطس محمرة وعيش ومخلل. طريقة عمل بفتيك اللحمة بالبصل المكونات: نصف كيلو بفتيك.

بصلة مبشورة.

حبة طماطم مبشورة.

2 فص ثوم مهروس.

مكعب مرقة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة خل.

عصير ليمونة. طريقة التحضير: نحضر صينية ونضع بها البفتيك مع جميع المكونات السابقة ثم ترفع على نار متوسطة ونتركها حتى ينضج اللحم تماما. بعد ذلك يمكن قليها بالبيض والبقسماط أو نقدمها كما هي مع أرز مصري وبطاطس محمرة وسلطة خضراء وبالهنا والشفا. سر نجاح البفتيك (اسكالوب بانيه) لكي يظل اللحم طري نقوم بوضعه في التتبيلة لمدة 6 ساعات وتكون عبارة عن ماء بصل وحبة طماطم مبشورة وملعقة خل وعصير نصف ليمونة.

جميع هذه المكونات تعطي طعم مميز البفتيك وتجعل اللحمة طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج بعد تغليفه بالبيض والبقسماط ضعيه في الفريزر ساعة ويقلي في زيت غزير وساخن. عمر شويل - جدة طريقة عمل البفتيك (اسكالوب بانيه) سر ثبات قشرته ذهبي ومقرمش بطعم أحلى وألذ من المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البفتيك (اسكالوب بانيه) سر ثبات قشرته ذهبي ومقرمش بطعم أحلى وألذ من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.