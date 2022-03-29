طريقة تجهيز خبز البطاطا المغذي في البيت بدون الحاجة إلى مكونات مكلفة

طريقة تجهيز خبز البطاطا بكل دقة في المنزل الذي يعد من اروع المخبوزات الهشة اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير، ويستخدم هذا الخبز في الإفطار وبين الوجبات ويمكن تناوله مع المشروبات الساخنة أو تناوله بمفرده، ويعد من المعجنات السريعة التي يتم إعدادها في أي وقت مناسب ويتكون هذا الخبز الجميل من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وكلها موجودة في المنزل بكميات كافية، واليوم سوف نعرض على كل متابعين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل خبز البطاطا والتعرف على كيفية تجهيزه بدون تعب.

مكونات عمل خبز البطاطا

يعد خبز البطاطا من أشهى أنواع الخبز المغذية والمفيدة جداً للأشخاص وخاصة الأطفال فهيا بنا نتعرف على مكوناته وهي كالآتي:-

نصف كوب من البطاطا الحلوة المهروسة.

٢ ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

٢ حبة من البيض.

٤ ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من الزبدة.

طريقة تحضير الخبز وإعداده

تحتاج كل أم باستمرار طرق مختلفة لعمل الخبز حتى تشجع أولادها على تناول الأطعمة فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-