طريقة تجهيز خبز البطاطا المغذي في البيت بدون الحاجة إلى مكونات مكلفة

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طريقة تجهيز خبز البطاطا بكل دقة في المنزل الذي يعد من اروع المخبوزات الهشة اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير، ويستخدم هذا الخبز في الإفطار وبين الوجبات ويمكن تناوله مع المشروبات الساخنة أو تناوله بمفرده، ويعد من المعجنات السريعة التي يتم إعدادها في أي وقت مناسب ويتكون هذا الخبز الجميل من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وكلها موجودة في المنزل بكميات كافية، واليوم سوف نعرض على كل متابعين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل خبز البطاطا والتعرف على كيفية تجهيزه بدون تعب.
مكونات عمل خبز البطاطا
يعد خبز البطاطا من أشهى أنواع الخبز المغذية والمفيدة جداً للأشخاص وخاصة الأطفال فهيا بنا نتعرف على مكوناته وهي كالآتي:-
- نصف كوب من البطاطا الحلوة المهروسة.
- ٢ ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- ٢ حبة من البيض.
- ٤ ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٣ ملاعق كبيرة من الزبدة.
طريقة تحضير الخبز وإعداده
تحتاج كل أم باستمرار طرق مختلفة لعمل الخبز حتى تشجع أولادها على تناول الأطعمة فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-
- نضع في وعاء ملعقة من السكر والخميرة الفورية والماء ونقلبهم مع بعض ونترك الخليط لمدة ٥ دقائق حتى تتفاعل المكونات.
- ثم نضع السكر والزبدة في وعاء العجن ونخفق جيداً حتى يذوب السكر.
- نقوم بإضافة البيض والبطاطا المهروسة ونخلط ثم نسكب خليط الخميرة عليهم ونقلب جيداً.
- بعد ذلك ننخل الدقيق ( الكمية حسب العجينة ) ونضيفه إلى الخليط السابق بالتدريج حتى تتكون عجينة غير ملتصقة باليد.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه.
- نقسم العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم ونضعها في صينية مغطاة بورق زبدة او مدهونة ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى ترتاح.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى يحمر.
- ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتى يهدأ قليلاً ثم نقدمه بألف هنا وشفا للجميع.
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