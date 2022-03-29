أبسط طريقة لعمل بطاطس فريسكاس المقرمشة اللذيذة لسحور رمضان

تعتبر بطاطس فريسكاس المحمرة من أشهي الأنواع والتي يمكن القيام بعملها في أي وقت حيث لا تستغرق وقت كبير جداً في إعدادها، ويمكن القيام بها عندما نكون غير جاهزين لعمل أكلة معينة أو تحضيرها بجانب الوجبات الرئيسية، حيث أن كثير من الأطفال ينجذبون إلى شكلها الروعة وطعمها الممتاز لذلك تقوم كثير من الأمهات بتحضيرها دائماً، كما ان تتعدد طرق طهي البطاطس من وصفة إلى أخرى حيث أن يمكن تحميرها في الزيت أو طهيها في الفرن، والآن سوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على مكونات عمل بطاطس فريسكاس وخطوات تحضيرها.

مكونات عمل بطاطس فريسكاس

تعتبر مكونات عمل بطاطس فريسكاس من المكونات التي نستخدمها في أكلاتنا المتعددة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣ حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

٢ كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ثلث كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة إعداد البطاطس

تختلف طرق تحضير البطاطس بسبب كثرة الإقبال الشديد عليه فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-

نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيداً ثم نقطعها على شكل أصابع طويلة. ثم نضع أصابع البطاطس في وعاء به ماء على النار ونتركها لمدة ١٠ دقائق. نقوم بتصفية البطاطس من الماء المغلي ونتركها جانباً. نحضر إناء ونضع به الدقيق والكمون والنشا والبيكنج بودر والبابريكا ونخلطهم مع بعض. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بالتدريج إلى المكونات السابقة حتى نحصل على عجينة سائلة. نضع أصابع البطاطس في هذه الخلطة السابقة ونقابها ثم نخرجها ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

طريقة عمل البطاطس بالجبن في المايكروويف

لكي نتجنب الزيوت الكثيرة عليكم بعمل البطاطس في المايكروويف حتى تكون لذيذة والآن سوف نعرف الطريقة وهي كالتالي:

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

٤ حبات من البطاطس المقطعة أصابع.

٣ ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

كوب من الجبنة المبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

الطريقة