نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبسط طريقة لعمل بطاطس فريسكاس المقرمشة اللذيذة لسحور رمضان في المقال التالي
تعتبر بطاطس فريسكاس المحمرة من أشهي الأنواع والتي يمكن القيام بعملها في أي وقت حيث لا تستغرق وقت كبير جداً في إعدادها، ويمكن القيام بها عندما نكون غير جاهزين لعمل أكلة معينة أو تحضيرها بجانب الوجبات الرئيسية، حيث أن كثير من الأطفال ينجذبون إلى شكلها الروعة وطعمها الممتاز لذلك تقوم كثير من الأمهات بتحضيرها دائماً، كما ان تتعدد طرق طهي البطاطس من وصفة إلى أخرى حيث أن يمكن تحميرها في الزيت أو طهيها في الفرن، والآن سوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على مكونات عمل بطاطس فريسكاس وخطوات تحضيرها.
مكونات عمل بطاطس فريسكاس
تعتبر مكونات عمل بطاطس فريسكاس من المكونات التي نستخدمها في أكلاتنا المتعددة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٣ حبات من البطاطس متوسطة الحجم.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ٢ كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ثلث كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة إعداد البطاطس
تختلف طرق تحضير البطاطس بسبب كثرة الإقبال الشديد عليه فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-
- نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيداً ثم نقطعها على شكل أصابع طويلة.
- ثم نضع أصابع البطاطس في وعاء به ماء على النار ونتركها لمدة ١٠ دقائق.
- نقوم بتصفية البطاطس من الماء المغلي ونتركها جانباً.
- نحضر إناء ونضع به الدقيق والكمون والنشا والبيكنج بودر والبابريكا ونخلطهم مع بعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بالتدريج إلى المكونات السابقة حتى نحصل على عجينة سائلة.
- نضع أصابع البطاطس في هذه الخلطة السابقة ونقابها ثم نخرجها ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
طريقة عمل البطاطس بالجبن في المايكروويف
لكي نتجنب الزيوت الكثيرة عليكم بعمل البطاطس في المايكروويف حتى تكون لذيذة والآن سوف نعرف الطريقة وهي كالتالي:
المكونات
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
- ٤ حبات من البطاطس المقطعة أصابع.
- ٣ ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.
- كوب من الجبنة المبشورة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
الطريقة
- نقوم بدهن أصابع البطاطس بقليل من الزيت وندخلها المايكرويف حتى تنضج.
- نخرج الصينية ونضع عليها الملح والجبنة وندخلها مرة أخرى حتى تذوب الجبنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبسط طريقة لعمل بطاطس فريسكاس المقرمشة اللذيذة لسحور رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.