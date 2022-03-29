نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق مقاومة العطش في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد بضع أيام سوف نستقبل شهر رمضان المبارك ويشعر الأشخاص بالعطش على مدار النهار ولذلك يبحثون عن طرق تساعد في التغلب على العطش وهناك مشروبات تساعد في تقليل هذا الشعور طوال النهار ولذلك فيما يلي سوف نعرفكم طريقة التغلب على العطش في نهار رمضان.

طرق التغلب على العطش المستمر

يمكنك معرفة هل انت تحصل على كمية كافية من السوائل أم لا كم خلال فحص البول، فإذا كان البول خفيف وذو لون فاتح فهذا يشير إلى أنك تحصل على كمية كافية من الماء، بينما إذا كان عكس ذلك فأنت بحاجة إلى تعويض الماء المفقود منك، وتتمثل فوائد الماء الجسم فيما يلي:

الحفاظ على رطوبة الجلد ومنع الإصابة بمشاكل البشرة.

الاحتفاظ بالسوائل في مفاصل الجسم.

الحفاظ على صحة المخ والجهاز العصبي.

منع الإصابة بحصوات الكلى أو أمراض الكلى الأخرى.

الحفاظ على الأداء الطبيعي للخلايا.

واذا كنت شخصاً تعاني من العطش المستمر فيمكنك تناول مشروبات معينة وأطعمة تحتوي على السوائل بكمية كبيرة مثل الكرفس، الطماطم، البطيخ والبرتقال.

مشروبات تمنع العطش

الماء من أساسيات الحياة للإنسان حيث يساعد في الحفاظ على صحة أعضاء وأنسجة الجسم المختلفة، وأثبتت الأبحاث أن الجفاف الخفيف قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة وقد يؤثر على معدل استجابة الجهاز العصبي والتركيز، ولذلك تساعد المشروبات التالية على منع العطش:

ماء جوز الهند

يحتوي مشروب ماء جوز الهند إلى نسبة قليلة من الكربوهيدرات الطبيعية كما أنه غني بالبوتاسيوم وهو عنصر يلعب دور مهم في الترطيب الجلد وبالإضافة إلى ذلك يعتبر ماء جوز الهند يحتوي على الماء بنسبة 95% ولذلك يعتبر مشروب رائع أفضل من المشروبات الاصطناعية.

ماء الليمون

تعتبر إضافة شرائح الليمون الطازجة في الإبريق من أسهل الطرق لتنعيم الماء وزيادة فوائده، ولكن الفوائد لا تنتهي عند ذلك فقط، حيث يعد الليمون غني بالعناصر مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، ويحتوي الليمون على بوتاسيوم بنسبة أكثر من التفاح أو العنب.

عصير الخيار

يحتوي الخيار على حوالي 96٪ من الماء ويحتوي جزء كبير منه أيضاً على فيتامين ك وهو مرتبط بصحة العظام والقلب.