طريقة عمل كرات جوز الهند للشيف حسن بأدق التفاصيل وأفضل النتائج وألذ طعم

هناك العديد من الصغار والكبار يفضلون تناول جوز الهند، وتناول كل الحلويات التي يُسْتخدم فيها جوز الهند وهي كثيرة جدا بشكل جميل، ووصفتنا اليوم مملؤة بجوز الهند فهي عبارة عن كرات من جوز الهند، ونعلم سيدتي انك تحاولين بكل الطرق إسعاد أفراد أسرتك وصنع أشهى الحلويات لهم، وبناء على ذلك يقمن بشكل دائم بالدخول على مواقع الإنترنت للبحث عن أصناف شتى من الحلويات ومن ضمن قائمة البحث كرات جوز الهند خصوصا للشيف حسن؛ لذلك قمنا بتسهيل الأمر عليك وتقديم طريقة عمل كرات جوز الهند مكتوبة من خلال مثالنا هذا فتابعونا.

المكونات

يجب الحصول على تلك المكونات البسيطة لعمل أشهى وألذ كرات من جوز الهند وتلك المكونات هي:

كوب إلا ربع من الدقيق.

ثلاثة أكواب جوز الهند.

كوب سكر ناعم.

نصف كوب زيت نباتي.

ثلاث بيضات ذا حجم متوسط.

ملعقة صغيرة فانيلا بودرة أو سائلة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

طريقة التحضير

اتباع الخطوات كما هي مذكورة يساعد في الحصول على الطعم اللذيذ والنتيجة المطلوبة بشكل مضمون جدا وتلك الخطوات هي: