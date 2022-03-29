نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات جوز الهند للشيف حسن بأدق التفاصيل وأفضل النتائج وألذ طعم في المقال التالي
هناك العديد من الصغار والكبار يفضلون تناول جوز الهند، وتناول كل الحلويات التي يُسْتخدم فيها جوز الهند وهي كثيرة جدا بشكل جميل، ووصفتنا اليوم مملؤة بجوز الهند فهي عبارة عن كرات من جوز الهند، ونعلم سيدتي انك تحاولين بكل الطرق إسعاد أفراد أسرتك وصنع أشهى الحلويات لهم، وبناء على ذلك يقمن بشكل دائم بالدخول على مواقع الإنترنت للبحث عن أصناف شتى من الحلويات ومن ضمن قائمة البحث كرات جوز الهند خصوصا للشيف حسن؛ لذلك قمنا بتسهيل الأمر عليك وتقديم طريقة عمل كرات جوز الهند مكتوبة من خلال مثالنا هذا فتابعونا.
المكونات
يجب الحصول على تلك المكونات البسيطة لعمل أشهى وألذ كرات من جوز الهند وتلك المكونات هي:
- كوب إلا ربع من الدقيق.
- ثلاثة أكواب جوز الهند.
- كوب سكر ناعم.
- نصف كوب زيت نباتي.
- ثلاث بيضات ذا حجم متوسط.
- ملعقة صغيرة فانيلا بودرة أو سائلة.
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر
طريقة التحضير
اتباع الخطوات كما هي مذكورة يساعد في الحصول على الطعم اللذيذ والنتيجة المطلوبة بشكل مضمون جدا وتلك الخطوات هي:
- نقوم بوضع البيض في وعاء ومن ثم نقوم بخفقهم جيدا ثم نقوم بوضع الفانيلا و نستمر في عملية الخفق حتى يتجانس البيض مع الفانيليا جيدا، ثم نضيف السكر بشكل تدريجي مع التقليب المستمر لذلك الخليط.
- ثم نقوم بإضافة نصف كوب الزيت النباتي بشكل تدريجي، ونستمر بالتحريك الجيد للخليط حتى تتجانس كل المكوّنات مع بعضها ثم نقوم بإحضار ورق زبدة، ثم ننخل الدقيق والبيكنج باودر معا، ومن ثم نقوم بخلطهم جيداً ثم نضيف أكواب جوز الهند إلى الدقيق والبيكنج باودر ونبدأ في تحريكهم جيدا .
- نقوم بإضافة الخليط السائل وهو خليط البيض بشكل تدريجي و نستمر في عملية التحريك باستخدام الملعقة حتى يصبح الخليط لينا إلى حد ما.
- يتم إحضار الأكواب التي سنضع بها كرات جوز الهند ونضع بداخلها ورق الزبدة ثم نصب الخليط داخل الأكواب، ونضع تلك الأكواب على صينية الفرن.
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 ثم ندخل الصينية الفرن حوالي عشر دقائق، حتى يتحمر الوجه ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد تماما
- أصبحت كرات جوز الهند جاهزة للتقديم.
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