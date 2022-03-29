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يحتاج الحواوشي إلى وقت قليل جدا للتحضير كما أنه وجبة مشبعة للكبار والصغار، يحتوي الحواوشي علي كل المكونات الغذائية التي تبني الجسم كما أنه من الأكلات الشعبية الشهيرة في مصر خاصا الحواوشي الإسكندراني، فأصبح يتم حشوة في العيش البلدي أو عمل عجينة خاصة به تجعل طعمه مميز للغاية، ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة فأغلب المكونات متوفرة ومقدار قليل من اللحم يكفي لعمل عدة وجبات، الحواوشي أحد من الأكلات التي يبحث عنها الكثير وعن طريقة مميزة لعملة ليكون لنفس طعم المطاعم، كما توجد وصفات كثيرة له علي جوجل واليوتيوب. مكونات عجينة الحواوشي ثمان أكواب من الدقيق.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقتان من الحليب البودرة. مكونات خلطة الحواوشي كيلو لحم مفروم.

خمس بصلات كبيرة الحجم.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر بارد.

ثمرة فلفل أخضر حار.

ملعقة كبيرة من الكمون.

فلفل أسود مطحون.

ربع ملعقة كزبرة جافة.

ملعقة ملح أبيض متوسطة.

فصين ثوم مهروس. طريقة عمل الحواوشي في المنزل نقوم بإضافة الخميرة مع ماء دافئ ونقلبها حتى تذوب ونضع ملعقة سكر كبيرة مع الخميرة.

نتركها حتى تختمر قليلا ثم نضيف الملح مع الدقيق والحليب البودرة ونضيف البيكنج بودر.

نضع خليط الخميرة ونعجن حتى نحصل على عجينة ناجحة لا تلتصق باليد أثناء التشكيل.

نترك العجينة داخل مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر. تجهيز خلطة الحواوشي نضع اللحمة المفرومة في إناء كبيرة ونضيف إليها الملح.

نقوم بتقشير البصل وبشرة جيدا ونضع عليه فلفل أسود ونخلط البصل مع الفلفل الأسود جيدا.

ونضيف إلى اللحمة ونضع باقي البهارات.

نقطع الفلفل الأخضر صغير جدا ونضعه على اللحم.

نقلب كافة المكونات جيدا ثم نقوم بتقسيمها إلى كور متساوية.

بعد أن تختمر العجينة نقوم بتقطيعها حسب الحجم المرغوب به.

نستخدم لكل رغيف حواوشي قطعتين من العجين.

نفرد العجينة ثم نضع جزء من الحشوة ونفردها بالتساوي على وجه العجينة.

نضع قطعة العجين الأخرى بعد فردها نقوم بثني الأطراف جيدا.

نقوم بوضع طاسة تيفال علي النار ونضع الحواوشي ونتركه خمس دقائق على كل جانب.

يجب أن تكون النار مرتفعة أول دقيقتين وبعدها نخفض النار. عمر شويل - جدة طريقة عمل الحواوشى فى المنزل بخطوات سريعة وسهلة بأقل التكاليف - ثقفني

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