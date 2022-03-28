نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات رمضانية سهلة وبسيطة لتزيين سفرة رمضان بها في المقال التالي

يعتقد البعض أن المشكلة في تحضير الحلويات هي الفرن والوقت الطويل الذي تحتاجه تلك الحلويات في الفرن قبل أن تصير جاهزة، ولهذا هناك أنواع أخرى من الحلويات لا تحتاج للفرن أو وقت طويل لتصير جاهزة وهذا ما سنعرفكم عليه فيما يلي لتحضير أشهى الحلويات الرمضانية للأسرة. وصفة تشيز كيك بدون فرن مكونات تشيز كيك: ربع كيلو جرام بسكويت مطحون سواء اوريو أو سادة.

ونصف كيلو جرام جبنة كريمي.

ملعقة حجم كبير عصير ليمون.

ثماني ملاعق حجم كبير زبدة لينة يفضل مذابة.

نصف كوب سكر ناعم.

كوبين كريمة خفق. طريقة تحضير تشيز كيك نمزج الزبدة والبسكويت حتى يصيرا مثل الرمل ويوضع الخليط في الجزء السفلي من الصينية وتنقل في الثلاجة. نحضر الجبن الكريمي ونخفقه بالمضرب ببطء وأثناء ذلك يضاف مقدار نصف كوب السكر وكذلك عصير الليمون. يستمر الخفق من بطيء حتى متوسط لكي تتجانس المقادير. ومن ثم تخفق كريمة الخفق مع ملعقتين سكر وليمون يستمر الخفق إلى أن نجد قمم صغير تظهر من الخليط. وبعدها نمزج الكريمة والجبنة على البسكويت وتوضع في الثلاجة. طريقة عمل فدج التمر بدون فرن مكونات فدج التمر كوبين تمر بدون نوى.

نصف كوب تين.

كوب كامل زبدة فستق.

ربع كوب بذور سمسم. الطريقة يتم وضع التمر والتين في وعاء واحد به ماء للنقع ساعتين. بعد ذلك يتم تجفيفهما ووضعهما بالخلاط لخلطهما معًا. عندما يصبح المزيج لزجًا يتم فرد الخليط في صينية مناسبة غير قابلة للصق. يوضع في الثلاجة لساعة أو ثلاث ساعات يفضل زيادة الساعات بالثلاجة. وبعدها يقطع مكعبات ويقدم مع مشروب دافئ. طريقة عمل حلى كرات التمر مكونات حلى التمر كوب كامل بسكويت ناعم مطحون.

مع ربع كوب به لوز مكسر وفستق مكسر.

وربع كوب به ماء.

ملعقة حجم كبير زيت. الطريقة يتم إضافة التمر لطبق العجن مع البسكويت واللوز والفستق وكذلك زيت الزيتون. يضاف الماء بالتدريج أثناء هجن المكونات السابقة لكي تصبح كتلة متجانسة. ومن ثم بيدين رطبتين نشكل كرات من المزيج السابق ويتم التزيين بجوز هند أو كاكاو أو سكر. عمر شويل - جدة حلويات رمضانية سهلة وبسيطة لتزيين سفرة رمضان بها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلويات رمضانية سهلة وبسيطة لتزيين سفرة رمضان بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.