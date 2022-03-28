نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة اللحم المشوية ألذ من كفتة الحاتي في المنزل في المقال التالي
تعد كفتة اللحم المشوية من ألذ الاطباق وأكثرها فخامة حيث تحب ربات المنزل تقديمها في الولائم والعزائم كما أنها الأفضل على السفرة في الأفراح والأعياد وشهر رمضان المبارك أيضاً، ليس هناك حاجة لشراء تلك الكفتة من المحلات بل يمكنك تحضيرها بنفسك والاستمتاع بطعمها الرائع فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات.
كفتة اللحم المشوية
بكمية مناسبة من اللحم والتوابل حضري ألذ كفتة كما يحضرها الحاتي وقدميها لأولادك وضيوفك وأبهريهم بطعمها المميز ورائحتها التي لا تقاوم.
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- كيلو من اللحمة الضاني المفرومة أو أي نوع لحمة ولكن يجب أن يكون بها نسبة دهن 25%.
- بصلة واحدة مفرومة ناعم.
- ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- ملعقة إلا ربع من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- أسياخ خشبية منقوعة فبي الماء لعدة ساعات.
- ملعقة صغيرة من السبع بهارات أو بهارات اللحم.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- رشة من القرفة المطحونة ناعم.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- يمكن إضافة رشة من الشطة في حالة رغبت في الطعم الحار.
خطوات تحضير كفتة اللحم المشوية:
- يتم أولاً وضع القليل من الملح على مبشور البصل وتركه لبعض الوقت.
- يعصر البصل للحصول على تفل البصل فقط.
- أضيفي تفل البصل إلى اللحم المفروم.
- يضاف الملح والفلفل والبصل والثوم البودر والقرفة وكذلك الشطة.
- تضاف توابل اللحم وتقلب جيمع المكونات معاً.
- غطي الخليط واتركي اللحمة في التتبيلة لمدة ليلة كاملة.
- في اليوم التالي أحضري الأسياخ الخشبية المنقوعة مسبقاً.
- شكلي الكفتة حول الأعواد الخشبية بالشكل والحجم المناسب لك.
- أشعلي نار الموقد وضعي الجريل عليه مع مسحة من السمنة حتى تسخن.
- ضعي الكفتة على الجريل مع الضغط عليها حتى تأخذ شكل الشوي.
- قلبي الكفتة على كل الجوانب حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الملطوب.
- أشعلي فحمة وضعيها في طب ثم أضيفي إليها الزيت لتتصاعد الأبخرة.
- ضعيها في طبق كبير وحولها الكفتة ثم ضعي فوقها إناء محكم الغلق حتى تكتسب الكفتة نكهة الشوي.
- تقدم الكفتة ساخنة مع الطحينة والسلطة والعيش أو الأرز.
- يمكن بدلاً من الجريل تسوية الكفتة في صينية في الفرن لتعطي نفس النتيجة.
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