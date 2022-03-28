كفتة اللحم المشوية ألذ من كفتة الحاتي في المنزل

تعد كفتة اللحم المشوية من ألذ الاطباق وأكثرها فخامة حيث تحب ربات المنزل تقديمها في الولائم والعزائم كما أنها الأفضل على السفرة في الأفراح والأعياد وشهر رمضان المبارك أيضاً، ليس هناك حاجة لشراء تلك الكفتة من المحلات بل يمكنك تحضيرها بنفسك والاستمتاع بطعمها الرائع فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات.

كفتة اللحم المشوية

بكمية مناسبة من اللحم والتوابل حضري ألذ كفتة كما يحضرها الحاتي وقدميها لأولادك وضيوفك وأبهريهم بطعمها المميز ورائحتها التي لا تقاوم.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

كيلو من اللحمة الضاني المفرومة أو أي نوع لحمة ولكن يجب أن يكون بها نسبة دهن 25%.

بصلة واحدة مفرومة ناعم.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة إلا ربع من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

أسياخ خشبية منقوعة فبي الماء لعدة ساعات.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات أو بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

رشة من القرفة المطحونة ناعم.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

يمكن إضافة رشة من الشطة في حالة رغبت في الطعم الحار.

خطوات تحضير كفتة اللحم المشوية: