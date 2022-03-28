نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صوصات مختلفة لتحضير الباستا بأشهر الطرق في شهر رمضان في المقال التالي

في شهر رمضان نحتاج إلى وصفات الطعام الشهية والبسيطة في التحضير والباستا من الأطباق التي لا غنى عنها على سفرة الإفطار في كل منزل تقريبًا، ولكن لكي لا نمل منها ومن نفس طريقة التحضير هذه بعض أنواع صوص الباستا لتحضيرها بأنواع مختلفة ولذيذة. باستا بصلصة الأفوكادو مقادير التحضير حبتين أفوكادو تقشر وتقطع نصفين.

فصين مهروسين من الثوم.

ربع كيلو جرام مكرونة.

ملعقتين عصير ليمون فريش.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

نصف كوب أوراق ريحان أخضر.

أربع حبات تقطع نصفين من الطماطم الكرز.

نصف كوب من أوراق السبانخ النظيفة.

ملعقة ملح. خطوات التحضير نضع المكرونة في قدر عميق مليء بالماء لتسويتها مع رشة ملح.

أثناء السلق نجهز صلصة الأفوكادو للباستا حيث نستخدم الخلاط الكهربي لخلط الأفوكادو والسبانخ والريحان والثوم والليمون مع الملح والفلفل.

دقيقة أو دقيقتين بحد أقصى للخلط إلى أن يصبح القوام سائلًا.

ويتم إضافة الزيت بشكل تدريجي حتى يصبح الخليط متجانس.

تصفى المكرونة من الماء لصب صوص الأفوكادو عليها. باستا بينك صوص أو صوص وردي مقادير التحضير نصف كيلو جرام باستا.

حبة من البصل المقطع.

أربعة صدور دجاج بدون عظم.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

كوبين حليب سائل.

كوب شرائح فلفل ملون.

نصف ملعقة زعتر جاف.

ملعقة حجم كبير سمن ونفس المقدار دقيق وزيت.

من الملح والفلفل حسب الحاجة. خطوات التنفيذ توضع المكرونة في قدر الماء المملح حتى تنضج. نحضر مقلاة متوسطة يوضع بها الزيت مع السمن وبعد التسخين نضع الثوم والبصل للقلي. وبعد ذلك نضع صدور الدجاج حتى تندمج مع الثوم والبصل وتصبح وردية اللون. نحضر ملعقة الدقيق لتضاف على الدجاج مع الفلفل الملون. نتبل بالزعتر والبابريكا ويجب أن نقلب باستمرار حتى لا تحترق المقادير. ومن ثم نبدأ بإضافة مقدار الحليب بالتدريج حتى تغمر المقادير وبعد ذلك نضيف لها الثوم والملح والفلفل. نستمر في التقليب حتى تتحول المكونات إلى مزيج سائل ويثقل القوام. والآن نضيف مقدار المكرونة مع حبات الذرة والفاصولياء لكي نحصل على ألذ طبق باستا بالبينك صوص. عمر شويل - جدة صوصات مختلفة لتحضير الباستا بأشهر الطرق في شهر رمضان - ثقفني

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