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الفطير الشرقي باللحم المفروم من الأكلات اللذيذة التي يقبل الناس على شرائها من المطاعم بكثرة، كما أنه من الأكلات التي يمكنك عملها في المنزل بكل سهولة وتقديمها كوجبة غداء أو عشاء لأفراد أسرتك بدلاً من شراء الوجبات السريعة التي تكون مكلفة وغير مضمونة المصدر، وتتميز مكونات وصفتنا التي سنقدمها لكم بقيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على اللحم والخضروات وهما من أهم المواد الغذائية المفيدة للجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل الفطير الشرقي باللحم المفروم بطعم أحلى من الجاهز.
مكونات الفطير الشرقي باللحم المفروم
سنقدم لكم مكونات عمل الفطير الشرقي في المنزل بطعم أحلى من الجاهز، وهى كما يلي:-
- 4 أكواب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (500 جرام).
- 2 كوب من الماء الدافئ (480 مللي).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من عسل نحل.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- نصف كوب من السمن المذاب لفرد العجينة.
الحشوة
- بصلة متوسطة مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من التوابل (كمون / فلفل أسود / بابريكا / روز ماري / ملح / كزبرة / شطة حارة / قرفة / قرنفل / حبهان ).
- ربع كوب من الزيتون الأسود.
- ربع كوب من الزيتون الأخضر.
- نصف كوب من الفلفل الألوان.
- ثمرة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.
- كوب من الجبنة الموتزاريلا والشيدر.
طريقة التحضير
طريقة عمل الفطير الشرقي باللحم المفروم سهلة وبسيطة وتتم بالخطوات التالية:-
- نضع أربع أكواب ونصف من الدقيق وملعقة صغيرة من الملح في إناء عميق ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من الزيت وملعقة صغيرة من العسل وكوبين من الماء الدافئ ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.
- نقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم وتوضع في صينية مدهونة بقليل من الزيت وتغطى لمدة نصف ساعة حتى يسهل فردها.
- لتحضير الحشوة: نضع ملعقة كبيرة من الزيت النباتي في طاسة ساخنة على النار ثم نضيف بصلة متوسطة مفرومة ونقلب جيداً حتى يذبل البصل.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من الثوم مع استمرار التقليب، ثم نضيف نصف كيلو من اللحم المفروم مع التقليب حتى يتغير لونها.
- نضيف التوابل والملح ثم نطفئ النار وتترك الحشوة حتى تبرد تماماً.
- ثم نفرد كرة من العجين بشكل دائري على سطح مدهون بقليل من الزيت ثم ندهنها بالسمن
- نضع ثلاث طبقات من دوائر العجين فوق بعض في صينية مع دهن كل طبقة بالسمن، ثم نضيف كمية من حشوة اللحم المفروم ثم الزيتون الأخضر والأسود والفلفل الألوان والطماطم والجبنة.
- ثم نضع ثلاث طبقات من دوائر العجين فوق الحشوة مع دهن كل طبقة بالسمن ثم تزين بقليل من الجبنة الموتزاريلا والشيدر على الوجه.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة.
- عند تمام النضج نخرجها من الفرن وتقطع ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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