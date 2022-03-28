الفطير الشرقي باللحم المفروم من الأكلات اللذيذة التي يقبل الناس على شرائها من المطاعم بكثرة، كما أنه من الأكلات التي يمكنك عملها في المنزل بكل سهولة وتقديمها كوجبة غداء أو عشاء لأفراد أسرتك بدلاً من شراء الوجبات السريعة التي تكون مكلفة وغير مضمونة المصدر، وتتميز مكونات وصفتنا التي سنقدمها لكم بقيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على اللحم والخضروات وهما من أهم المواد الغذائية المفيدة للجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل الفطير الشرقي باللحم المفروم بطعم أحلى من الجاهز.

مكونات الفطير الشرقي باللحم المفروم



سنقدم لكم مكونات عمل الفطير الشرقي في المنزل بطعم أحلى من الجاهز، وهى كما يلي:-

4 أكواب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (500 جرام).

2 كوب من الماء الدافئ (480 مللي).

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من عسل نحل.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف كوب من السمن المذاب لفرد العجينة.

الحشوة

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من التوابل (كمون / فلفل أسود / بابريكا / روز ماري / ملح / كزبرة / شطة حارة / قرفة / قرنفل / حبهان ).

ربع كوب من الزيتون الأسود.

ربع كوب من الزيتون الأخضر.

نصف كوب من الفلفل الألوان.

ثمرة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.

كوب من الجبنة الموتزاريلا والشيدر.

طريقة التحضير

طريقة عمل الفطير الشرقي باللحم المفروم سهلة وبسيطة وتتم بالخطوات التالية:-