أفضل مقشر النشا والبانثينول للبشرة السمراء والتجاعيد الصعبة ومن أول مرة

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عمر شويل - جدة أفضل مقشر النشا والبانثينول من اهم الوصفات التي تساعد علي تفتيح البشرة 10 درجات فوري، حيث تبحث كل فتاه عن بشرة ناصعة البياض وخالية من اي عيوب وتفضل استخدام الكريمات الجاهزة، وتأثر بالسلب علي البشرة لأنها تحتوي علي مواد ضارة وكيمائية، ولذلك يع أفضل مقشر النشا والبانثينول ننصح به كل فتاه باستخدام الكريمات المصنوعة داخل المنزل بمكونات طبيعية دون مواد ضارة بالبشرة، واليوم نقدم لكم كريم طبيعي لجميع انواع البشرة سوا كانت دهنيه او جافة او حساسة، ونقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة تحضير أفضل مقشر النشا والبانثينول لتفتيح 10درجات فوري من اول مرة 2022.

أفضل مقشر النشا والبانثينول للبشرة

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير المستحضر داخل المنزل وهي كما يلي:-

المكونات:-

ثلاث معالق من كريم البانثينول.

معلقتين من نشا الذرة.

معلقة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم اليوم علي طريقتنا الخاصة تحضير أفضل مقشر النشا والبانثينول والتفتيح الرهيب بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ثم نضع بداخله كريم البانثينول ونضف علية النشا والحليب البودرة وعصير الليمون والقليل من ماء الورد. ثم نخلط المكونات جيد حتي يصبح لدينا خليط متجانس. نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء ثم باستخدام المنشفة ننشف الوجه جيدا حتي يصبح نظيف تماما. ونضع طبقة من الخليط علي البشرة ونتركها لمدة 30 دقيقة. ثم بعد انتهاء الوقت نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي نتائج مبهرة في التفتيح بفضل الله.

طريقة عمل أفضل مقشر النشا والبانثينول للجسم

سوف نتعرف معا علي مكونات الكريم السحري لتفتيح للجسم وهي كالتالي:-

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من البانثينول.

نصف كوب من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير الكريم داخل المنزل بخطوات بسيطة جدا دون تعب ولا تكلفة وهي كما يأتي:-

ثم نحضر وعاء عميق ونضع فيه النشا ثم نضيف البانثينول ونخلطهم ثم نضيف ماء الورد وعصير الليمون. ويتم خلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات بشكل كبير. نغسل البشرة جيدا بالماء حتي تصبح خالية من اي عيوب ونضع طبقة من الكريم علي الجسم مع التدليك لمدة ساعة حتي تمتص البشرة الكريم. ثم نغسل الجسم جيدا ونستخدم مرطب للجسم. ثم نكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق الواضح بفضل الله.

ماسك النشا والبانثينول لتبيض الرقبة في دقائق

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي يمكن من خلالها عمل ماسك النشا والبانثينول الرقبة وهي كالآتي:-

معلقة من النشا.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة من جيل صبار.

معلقة من الدقيق.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة جدا لتحضر الماسك بخطوات سهلة جدا وهي كالتالي:-

نضع في اناء الدقيق والنشا ثم نضيف عليهم ماء الورد وجيل الصبار. ونخلط الخليط حتي يصبح خليط كريمي متجانس. نغسل الوجه ثم نضع الماسك علي الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة. ثم نغسل الوجه ونكرر العملية يوميا لمدة شهر.

طريقة استخدام مكون النشا وزيت الزيتون في توريد الخدود

تفتيح الشفايف هي أمنية كل فتاة وكل ست أن تكون الشفايف وردية وجميلة تجذب الأنظار لذلك سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير مكون النشا لتفتيح الشفاه وهو كما يلي:-

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

معلقتين من زيت الزيتون.

٢ ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

طريقة الاستخدام