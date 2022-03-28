نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من البقسماط اعملي كبة البطاطس الشهية بمكونات اقتصادية في البيت في المقال التالي
تعد كبة البطاطس الاقتصادية من الأطباق الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم مميز ومختلف، كما يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطاطس واللحم والبقسماط وتوابل آخرى، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل وهو طبق مفيد جداً ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم كما يمكن للأطفال تناولها حيث أنها تحتوي على البطاطس المفيد لصحة الطفل، كما يمكن تحضيرها في وقت قليل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كبة البطاطس الشهية في البيت.
مقادير عمل كبة البطاطس
تحتوي كبة البطاطس على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- ٢ حبات من البطاطس المسلوق.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.
- كوب من البقسماط.
- رشة من البهارات.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- رشة من الكمون.
- حبة من البصل.
- فلفل أخضر مقطع.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير كبة البطاطس الشهية بطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر حبتان البطاطس المسلوق ونقوم بهرسهم جيداً، ثم نقوم بإضافة ملعقتين من زيت الزيتون ورشة من الملح والفلفل الأسود ونعجنهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البهارات ورشة من الكمون والكزبرة والبابريكا وكوب البقسماط بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نقوم بتحضير حشو اللحم بإحضار طاسة بها قليل من الزيت ونشوح بها البصل المقطع حتى يذبل ثم نضيف اللحم مع التقليب حتى يتغير لونه.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الأخضر المقطع مع رشة من الفلفل الأسود والملح ورشة من البهارات مع التقليب.
- ثم ننزل الطاسة من على النار ونقوم بإضافة البقدونس الطازج، ثم نحضر العجينة ونحشوها ونشكلها حتى ينتهي العجين.
- بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها زيت غزير على نار عالية حتى يسخن ثم نقلي بها الكبة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجها على مناديل مطبخ حتى يمتص الزيت، بعد ذلك نضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كبة البطاطس لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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