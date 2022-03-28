بكوب من البقسماط اعملي كبة البطاطس الشهية بمكونات اقتصادية في البيت

تعد كبة البطاطس الاقتصادية من الأطباق الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم مميز ومختلف، كما يتكون هذا الطبق من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطاطس واللحم والبقسماط وتوابل آخرى، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل وهو طبق مفيد جداً ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم كما يمكن للأطفال تناولها حيث أنها تحتوي على البطاطس المفيد لصحة الطفل، كما يمكن تحضيرها في وقت قليل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كبة البطاطس الشهية في البيت.

مقادير عمل كبة البطاطس

تحتوي كبة البطاطس على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ربع كيلو من اللحم المفروم.

٢ حبات من البطاطس المسلوق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

كوب من البقسماط.

رشة من البهارات.

ملعقتين من زيت الزيتون.

رشة من الكمون.

حبة من البصل.

فلفل أخضر مقطع.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير كبة البطاطس الشهية بطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-