أطعمه يجب على مرضى القولون العصبي تجنبها في السحور يوجد بعض الأطعمة التي تتسبب في زيادة أعراض القولون العصبي للأشخاص المصابين به لهذا ينبغي عليهم تجنب تناول بعض الأطعمة على المحددة أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك لتقليل الأعراض حتى لا يشعرون بالألم الشديد أثناء الصيام.

أطعمة يجب تجنبها مرضى القولون العصبي

يجب تجنب تناول الجبن لأنها من منتجات الألبان التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون وبالتالى تتسبب في الإصابة بالاسهال ويعاني كثيراً مرضى القولون العصبي بسبب عدم تحمل مادة اللاكتوز الموجود فيه وبالتالي يفضل تناول الجبن قليل الدسم أو الخالي من الدسم مثل جبنه الصويا التي تقلل من أعراض القولون العصبي.

تجنب تناول الفوليك الذي يعتبر من الالياف التي يحتوي على البروتين ولكنها تسبب في زيادة أعراض القولون العصبي يسبب انتفاخ البطن والإصابة بالتشنجات وبالتالي يتسبب في زيادة حجم الغازات والمعاناة من المعدة بشكل كبير.

يجب تجنب تناول اللانشون في السحور لأنه من الأطعمة المصنعه وتتسبب في حدوث التهابات في القولون والإصابة تشنجات وتقلصات في البطن وهذه اللحوم المصنعة قد تتسبب في الإصابة بالسرطان أو ارتفاع ضغط الدم والسمنة المفرطة.

تجنب تناول الخبز الأبيض

يجب تجنب تناول الخبز الأبيض لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من بكتيريا البيض لانه من أنواع الخبز الغير صحي ولا تتمكن الأمعاء من امتصاصها بشكل جيد وبالتالي تتسبب في الإصابة بالانتفاخ الشديد وحدوث غازات في البطن.

الابتعاد عن تناول الشوفان

يعتقد كثير من الأشخاص أن الشوفان من الوجبات الصحية ولكنه يحتوي على مادة الجيلاتين التي تتسبب في حدوث اضطرابات هضمية وتتسبب في الإصابة بتقلصات في القولون العصبي والإسهال لهذا يجب تناول الشوفان.