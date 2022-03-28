نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح بلح الشام المقرمش أعمليه ب2 كوب دقيق بلح الشام على أصوله بطريقة ناجحة مثل الحلواني في المقال التالي
تشتهر سوريا أو بلاد الشام بعمل أصناف كثيرة ومختلفة من الحلويات ومن ضمن هذه الأنواع هي البقلاوة وبلح الشام والزلابية وغير ذلك الكثير، ولكن في هذا المقال سوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل بلح الشام، فهو يتميز بطعم رائع وجميل وأنه أيضا سهل وسريع في تجهيزه أو في عمله وأن بلح الشام من أشهر أنواع الحلويات التي يكثر عملها في شهر رمضان الكريم، وهو عبارة عن أصابع يتم تشكيلها من خلال إستخدام قمع بلح الشام أو بإستخدام كيس حلواني، ثم يتم قليه وبعد قلي بلح الشام مباشرة نضعه في الشربات ويفضل أن يكون ثقيل.
معظم السيدات تحب صنع الحلويات البسيطة التى لها طعم متميز ولا تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد تحضيرها، هذا النوع من الحلوى لها شهرة كبيرة فى البلدان العربية، فالعديد منا يحب تناول بلح الشام بكميات كبيرة، فهى حلوى جميله تقدم على المائدة للتحليه وتعطينا الشعور بالراحة النفسية والشبع .فالكثير منا يصنعون بلح الشام فى شهر رمضان .
مكونات عمل بلح الشام
يعتبر بلح الشام من ألذ وأجمل أنواع الحلويات فهو من الأنواع التي يحبها الكثير من الأشخاص في عدد من الدول العربية، ويمكن أن نقوم بعمله بطريقة سريعة جدا فهو لا يحتوي على مقادير كثيرة وأيضا لا يحتاج إلى جهد أو تعب في تحضيره ومن الممكن أن يتم حشو بلح الشام بإستخدام الكريم شانتيه ويتم تزيينه بالمكسرات.
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ثلاث بيضات.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كوب واحد كبير من الماء.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ربع كوب كبير من الزبدة أو الزيت.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
- مكونات الشربات وهي كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير ونصف من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل بلح الشام
- نقوم بتجهيز الشربات من خلال وضع وعاء عميق على النار ونضع به كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير ونصف من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة تقريبا ثم يتم رفعه من على النار وبعد ذلك نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونضع به كوب واحد كبير من الماء.
- وعند غليان الماء نضع ربع كوب كبير من الزيت النباتي أو الزبدة وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- وعند غليان جميع المكونات مع بعضها نقوم بتهدئة النار ونضيف كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول والنشا والبيكينج بودر.
- ونستمر في التقليب بإستخدام مضرب السلك للحصول على عجينة متماسكة ويتم رفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- وعندما يبرد تماما نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وثلاث بيضات بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد.
- ونضع هذه العجينة في كيس حلواني ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت وعند تسخينه يتم الضغط على هذا الكيس.
- ونضع أصابع بلح الشام في الزيت ونتركه حتى يكون لونه ذهبي وبعد إخراجه نضعه في الشربات البارد ويتم تقديمه.
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