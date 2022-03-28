نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وتكات طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش على أصوله في البيت بأقل التكاليف في المقال التالي

بسكويت النشادر من ألذ أنواع الحلويات المفضلة لدي الكثيرون والمنتشرة في الدول العربية، وتتميز بالطعم الرائع المقرمش اللذيذ الذى يفضلة أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الصغار، ويحتوي البسكويت النشادر على أهم العناصر الغذائية المفيدة والمغذية لصحة جسم الإنسان في احتوائه على البروتينات والمعادن والفتيامينات، وكما هي مكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة في البيت دون تكلفة، وتقدم مع كوب من الشاي الساخن أو الحليب الساخن، ويقدم بسكويت النشادر في العيد الفطر المبارك وفي المناسبات والرحلات، وكما هو من ألذ الحلويات بطعمها المقرمش اللذيذ الشهي، واليكم أسرار وتكات طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش على أصوله في البيت بأقل التكاليف. أسرار وتكات طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش المكونات كيلو واحد من الدقيق متعدد الاستخدام ومنخول

كوب سكر بودر

كوب من الزيت النباتي

كوب ونصف من الحليب

2 ملعقة كبيرة من النشادر

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ملعقة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من الكاسترد االبودره طريقة تحضير بسكويت النشادر المقرمش نحضر وعاء ونضع فيه الزيت والسكر والحليب والكاسترد والفانيليا ونخلط المكونات حتي تتجانس مع بعضها بعد ذلك نضيف البيكنج بودر والنشادر ونقلب المكونات جيداً بملعقة خشب نضيف الدقيق ونقلب حتي الحصول على عجينة متماسكة ونقوم بتشكيل على حسب الرغبة نضع عجينة البسكويت في الماكينة ونشكل البسكويت ونضعها في الصينية مدهونة من الزيت تدخل البسكويت الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يحصل على اللون الذهبي يترد يبرد ويقدم في طبق التقديم طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات كيلو واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات

نصف كيلو من السمنة

ربع ملعقة صغيرة من النشادر

2 كوب من السكر البودره

كوب واحد من الحليب

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر طريقة تحضير بسكويت النشادر نحضر وعاء ونضيف السكر مع السمنة ونخلط المكونات حتي تتجانس مع بعضها بعد ذلك نضيف النشادر والبيكنج البودر والفانيليا والحليب ونقلب المكونات جيداً نضع عجينة البسكويت في الماكينة لعمل التشكيل على حسب الرغبة يقطع البسكويت في صينية مدهونة سمنة ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتي ينضج ويصبح لونه ذهبي ويقدم في طبق التقديم. عمر شويل - جدة أسرار وتكات طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش على أصوله في البيت بأقل التكاليف - ثقفني

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