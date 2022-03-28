نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينور بشرتك.. طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل المعجزة لتبييض البشرة والجسم وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت نهائيا في المقال التالي
يبحث الكثير من الفتيات عن أفضل الكريمات لتفتيح البشرة وبعض هذه الكريمات يحتوي على مواد كيميائية قد تحدث أضرار بالبشرة، لذا سنقدم لكم كريم الفازلين والقرنفل لتبييض الوجه والجسم، أن مشكلة تفتيح البشرة هو حلم كل فتاة بالأخص من تعانى من وجود بقع سمراء في الوجه، وقد يحدث اسمرار الوجه بسبب عوامل خارجية مثل التعرض للشمس والأتربة لذا يتم البحث عن أفضل الطرق الطبيعية للحصول على بشرة صافية وبيضاء، من خلال وصفة الفازلين مع القرنفل، حيث يعمل الفازلين على ترطيب البشرة، وبالإضافة إلى أنه يعمل على الحصول على لون بشرة موحد والتخلص من مشاكل الكلف وغيرها من مشاكل البشرة.
كريم الفازلين والقرنفل لتبيض الوجه والجسم
لصنع أفضل كريم طبيعى من الفازلين والقرنفل ستحتاج إلى:
- ملعقتين كبار من الفازلين.
- وملعقة كبيرة من القرنفل.
- ويتوفر هذان المنتجان في محلات العطارة ويمكن الحصول عليهم بكل سهولة.
- نحتاج أيضا إلى ملعقة من القهوة وملعقة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند.
طريقة إعداد كريم الفازلين والقرنفل
- أولا علينا إذابة الفازلين في حمام مائي ثم نضعه في إناء ونضيف عليه القرنفل
- علينا بدمج المكونات جيدا معا ثم نترك الخليط يبرد .
- بعد ذلك نضع باقي الزيوت التى تم ذكرها بالمكونات والتقليب الجيد للمكونات حتى تمام الإنسجام.
كيفية إستخدام كريم الفازلين والقرنفل
- علينا أولا اختبار اذا كان الجسم يعانى من حساسية ضد هذه المكونات بوضع قطعة صغيرة من الكريم على قطعة بسيطة من الجلد.
بعد التأكد من عدم حساسية الجلد الكريم نقوم بوضع الكريم على البشرة وتركه لحوالي 15 دقيقة ثم نقوم بعمل حركات دائرية.
- ثم نقوم بغسل البشرة بماء الورد للحفاظ على رطوبة والحصول على بشرة نقية.
فوائد كريم الفازلين والقرنفل
- يعمل على محاربة البكتيريا والأوساخ التى تتراكم على البشرة كما يساعد من التخلص من الجلد الميت بالبشرة.
- يساعد على التخلص من تجاعيد البشرة.
- يساعد على نعومة وتفتيح البشرة ، نظرا لأنه يحتوي على مكونات طبيعية فإنه يعمل على الحفاظ على نضارة البشرة وترطبيها، كما أنه لايحتوي على أى مواد كيميائية فهو مفيد لصحة البشر
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