حلى الشوفان بالتفاح سهلة وسريعة وتكاليفها بسيطة وسعراتها منخفضة

تعتبر حلى الشوفان من أبرز أنواع الحلويات الصحية التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، فالشوفان له الكثير من الفوائد للقلب وللدم ويحتوي على فيتامينات كثيرة ومعادن، كما أن حلوة الشوفان دائماً ما تكون خفيفة وسعراتها الحراريه منخفضة مما يجعلها لا تتسبب في زيادة الوزن، فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير حلى الشوفان بالتفاح ومن خلال مقالنا للتالي سنقدم إليكم طريقة تحضير حلى الشوفان بالتفاح.

تحضير حلى الشوفان بالتفاح

يتم تحضير حلى الشوفان بالتفاح بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير.

مكونات حلى الشوفان بالتفاح

كأس واحد من الشوفان المفتت. حبتان من التفاح أي نوع. ملعقتان من عسل النحل. ملعقة كبيرة من الزبدة. ملعقة صغيرة من القرفة. كوب واحد من الحليب.

خطوات تحضير حلى الشوفان بالتفاح

تبحث الكثير من ربات المنازل عن الخطوات التي تتبع في تحضير حلى الشوفان بالتفاح وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة عمل حلى الشوفان بالتفاح

يتم تقشير التفاح ثم يتم تقطيعها إلى مكعبات. بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم رفعه على النار ثم يتم وضع فيه الزبدة ثم إضافة مكعبات من التفاح مع الاستمرار في التقليب لحين أن يذوب بشكل نهائي. بعد ذلك يتم إضافة الحليب والشوفان والقرفة ويتم التقليب مرة أخرى لحين الغليان. ثم يتم رفعه من على النار ثم يتم إضافة العسل ثم يتم وضعه في طبق مع تزيينه بشرائح التفاح ثم يقدم.

مقادير تحضير حلى الشوفان بالشوكولاتة

يمكن أن يتم تحضير حلى الشوفان بالشوكولاتة بمقادير بسيطة وتلك المقادير هي كلًا من التالي.

مكونات حلى الشوفان بالشيكولاتة